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  3. Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez'e taciz ateşi açan 7 terörist öldürüldü!

Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez'e taciz ateşi açan 7 terörist öldürüldü!

Son dakika haberi... Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez’e havanlı taciz ateşinde bulunan PKK/YPG’li 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez'e taciz ateşi açan 7 terörist öldürüldü!

Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez'e taciz ateşinde bulunan PKK/YPG'li 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Azez'e havanlı taciz ateşinde bulunan PKK/YPG'li 7 teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Teröristlerin saldırıyı gerçekleştirdikleri barınma alanı ve mevzilerin de imha edildiği aktarıldı.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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