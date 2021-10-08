Fırat Kalkanı şehidi Tayfun Özköse'ye son veda! Şehit er Samsun'da toprağa verildi

Samsunlu Deniz Piyade Sözleşmeli Er Tayfun Özköse Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde terör örgütü üyeleri tarafından yapılan hain saldırı sonucu şehit olmuştu. Şehidin naaşı dün Gaziantep Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Samsun'a getirilmişti.

Bugün Şehit Tayfun Özköse'nin cenazesi Tekkeköy ilçesi Çırakman Mahallesi'ndeki baba evine getirildi.

Tayfun Özköse için baba evinin kapısının önünde helallik alındı.

AİLESİ GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDU

Baba Musa Özköse, anne Saniye Özköse; şehidin kardeşleri olan Tuğba Özköse ve Arda Özköse cenaze boyunca zorla ayakta durabildiler. Baba ocağından dualar eşliğinde çıkan şehidin cenazesi namazın kılınacağı Çırakman Mahallesi Camisi'ne uğurlandı.

Burada Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, şehidin annesi Saniye, babası Musa ile kardeşleri Arda ve Tuba Özköse'ye başsağlığı dileğinde bulundular.

CENAZE TÖRENİ BOYUNCA OĞLUNUN FOTOĞRAFINI SEVDİ

Anne Saniye Özköse cenaze töreni boyunca tabutun önünde yer alan şehit evladının fotoğrafını sevdi.

Şehidin naaşı, cuma vakti kılınan cenaze namazından sonra aynı mahalledeki mezarlıkta toprağa verildi.