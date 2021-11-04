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Fırat Üniversitesi İİBF araştırma görevlisi Hifzullah Kutum kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hifzullah Kutum Biyografisi

Fırat Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak görev yapan Hifzullah Kutum’a, sosyal medya paylaşımları nedeniyle uyarı cezası verildi. Kutum’un, cezaya itirazı Dekan Vekili Prof. Dr. Kenan Peker tarafından reddedildi. Peki, Fırat Üniversitesi İİBF araştırma görevlisi Hifzullah Kutum kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Hifzullah Kutum Biyografisi.

Fırat Üniversitesi İİBF araştırma görevlisi Hifzullah Kutum kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hifzullah Kutum Biyografisi

Elazığ Fırat Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü araştırma görevlisi Hifzullah Kutum’a sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle dekanlık tarafından soruşturma açıldı. Kutum soruşturma sonunda uyarı cezası aldı. Ancak Kutum’un uyarı cezasına yaptığı itiraz, dün Dekan Vekili Prof. Dr. Kenan Peker tarafından reddedildi. Peki, Fırat Üniversitesi İİBF araştırma görevlisi Hifzullah Kutum kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Hifzullah Kutum Biyografisi.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ HİFZULLAH KUTUM KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? HİFZULLAH KUTUM BİYOGRAFİSİ

Hifzullah Kutum, Elazığ'da  Fırat Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. 

Kutum, Lisans eğitimini  Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünde 2008-2012 yılları arasında tamamladı. Yüksek Lisansını ise İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programında  2013-2017 tarihleri arasında yaptı. Yüksek Lisans Tezi olarak "Küreselleşmenin Etkileri: Elektronik Ticaret ve Transfer Fiyatlandırması" başlıklı tezi sundu.

Doktorasını, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Teorisi Anabilim Dalı Doktora Programı ile gerçekleştirdi. Son olarak Kutum, Yıldız, A., ile birlikte bir kitap kaleme aldı. (Reading on Technology and Knowledge Management, Aurel Vlaicu University)

Fırat Üniversitesi İİBF araştırma görevlisi Hifzullah Kutum kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hifzullah Kutum Biyografisi

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