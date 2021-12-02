Fırat Üniversitesi hemşire, psikolog, sağlık teknikeri ve destek personeli kadrolarına 60 kişilik sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Başvuruda bulunacak adaylarda 2020 KPSS (B grubu) sınavına girme şartı aranacak. Birçok kişi ilana başvuruda bulunmak istiyor ve nasıl başvuru yapacaklarını araştırıyor. Bu bağlamda, Fırat Üniversitesi personel alımı başvuru şartları neler? İşte başvuru formu ve başvuru tarihi...

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular http://personelilan.firat.edu.tr/ online başvuru sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir.

Adaylar http://personelilan.firat.edu.tr/ adresinden üye girişi yapmalı, tercih edecekleri pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yükleyerek başvuru işlemlerini tamamlamalılardır.

Başvuru işlemini tamamlamayan adayların başvuruları geçersiz olacaktır.

Şahsen veya posta yoluyla başvuru gerçekleştirilemeyecek. Bu şekilde başvuru yapan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecekler, birden fazla pozisyona başvuru mümkün olamayacak.

Başvuru işlemlerinin ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde tamamlanması gerekmektedir.

PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Yayınlanan ilana göre ilanda belirtilen başvuru şartları şu şekilde:

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş olmak,

e) 657 sayılı Kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,

2-Herhangi bir Kurumda 4/B sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde mevzuatta belirtilen istisnalar hariç, sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olmak,

3-2020 KPSS (B grubu) sınavına girmiş olmak,

4-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.