Fırat Yılmaz Çakıroğlu ölümünün 6.yılında anılıyor

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu, öğretmen olmak için formasyon dersleri alan bir öğrenciydi. Okuduğu üniversitenin Ülkü Ocakları sorumlusu olmuştu. 20 Şubat 2015 tarihinde aşırı sol ve PKK üyesi sözde öğrenciler, Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu Fırat Yılmaz Çakıroğlu ve arkadaşlarına saldırdı. Çıkan arbedede Fırat Çakıroğlu hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı.

MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Sosyoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi Nurullah Semo tutuklanmış, 7 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Semo, "kasten öldürmek" ve "devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmıştı.

KABRİ HER YIL ZİYARET EDİLİYOR

İzmir'in Bornova ilçesi Pınarbaşı Mezarlığı'ndaki Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun kabri her yıl ziyaret ediliyor.

FIRAT ÇAKIROĞLU KİMDİR?

Çakıroğlu Konya'da 1 0cak 1991 yılında doğdu. Fırat Çakıroğlu'nun annesi Özlem Çakıroğlu, babası ise Fuat Mahir Çakıroğlu'dur.

Fırat Çakıroğlu hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için aşağıdaki haberimizi okuyabalirsiniz.

Fırat Yılmaz Çakıroğlu kimdir? Neden öldü? Mezarı nerede?