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  3. Fırsatçılar insanlığı öldürdü! Gaziantep Nurdağı otogarında mahsur kalan vatandaşların sığındıkları tesis, fiyatlara "zam" yaptı!

Fırsatçılar insanlığı öldürdü! Gaziantep Nurdağı otogarında mahsur kalan vatandaşların sığındıkları tesis, fiyatlara "zam" yaptı!

Gaziantep'te etkili olan kar yağışı sonrası Nurdağı Otoyolunda mahsur kalan vatandaşların, sığınmak zorunda kaldıkları tesisin, fiyatlarında zam yaptığı iddia edildi.

Fırsatçılar insanlığı öldürdü! Gaziantep Nurdağı otogarında mahsur kalan vatandaşların sığındıkları tesis, fiyatlara "zam" yaptı!

Sabah saatlerinde, Gaziantep-Nurdağı Otoyolunda etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle vatandaşlar saatlerce yolda araçları içerisinde mahsur kalınca donma tehlikesi yaşamıştı. Kaymakamlığın kumanya desteğinin hemen ardından, vatandaşlar tesise yerleştirildi. İddiaya göre, olayın haberlere konu edinmesini fırsat bilen tesis, fiyatlarında zamma gitti.

Fırsatçılar insanlığı öldürdü! Gaziantep Nurdağı otogarında mahsur kalan vatandaşların sığındıkları tesis, fiyatlara zam yaptı!

FIRSATÇILIK BAŞLADI, İNSANLIK ÖLDÜ

Nurdağı'nda mahsur kalan vatandaşların, sığınmak zorunda kaldıkları tesisin zam yaptığı iddia edildi. Sosyal medyada yayılan bilgi vatandaşı çileden çıkarırken, eleştiri yağmurunu da beraberinde getirdi. "İnsanlık öldü mü?" "İyiliğe dair bir umudum kalmadı" gibi yorumlar alan tesisten açıklama yapılması bekleniyor.

Fırsatçılar insanlığı öldürdü! Gaziantep Nurdağı otogarında mahsur kalan vatandaşların sığındıkları tesis, fiyatlara zam yaptı!Fırsatçılar insanlığı öldürdü! Gaziantep Nurdağı otogarında mahsur kalan vatandaşların sığındıkları tesis, fiyatlara zam yaptı!Fırsatçılar insanlığı öldürdü! Gaziantep Nurdağı otogarında mahsur kalan vatandaşların sığındıkları tesis, fiyatlara zam yaptı!

Büşra Mercimek
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