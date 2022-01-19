Fırsatçılar insanlığı öldürdü! Gaziantep Nurdağı otogarında mahsur kalan vatandaşların sığındıkları tesis, fiyatlara "zam" yaptı!

Sabah saatlerinde, Gaziantep-Nurdağı Otoyolunda etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle vatandaşlar saatlerce yolda araçları içerisinde mahsur kalınca donma tehlikesi yaşamıştı. Kaymakamlığın kumanya desteğinin hemen ardından, vatandaşlar tesise yerleştirildi. İddiaya göre, olayın haberlere konu edinmesini fırsat bilen tesis, fiyatlarında zamma gitti.

FIRSATÇILIK BAŞLADI, İNSANLIK ÖLDÜ

Nurdağı'nda mahsur kalan vatandaşların, sığınmak zorunda kaldıkları tesisin zam yaptığı iddia edildi. Sosyal medyada yayılan bilgi vatandaşı çileden çıkarırken, eleştiri yağmurunu da beraberinde getirdi. "İnsanlık öldü mü?" "İyiliğe dair bir umudum kalmadı" gibi yorumlar alan tesisten açıklama yapılması bekleniyor.