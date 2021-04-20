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  3. Fırtına çatıları uçurdu! Sivas'ta kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Fırtına çatıları uçurdu! Sivas'ta kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Sivas'ta etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli fırtınada bir çok evin çatısı uçtu ve yaşanan olaylarda maddi hasar meydana geldi.

Fırtına çatıları uçurdu! Sivas'ta kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Sivas'ta sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Saatte 90 kilometre hıza ulaşan rüzgarın etkisiyle Fatih Mahallesi Merakum Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı apartmanın çatısının bir kısmı uçtu. Bir kısmı yere düşen çatı sonrası vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler caddeyi trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.

İŞÇİLER HALATLA BAĞLADI

Çatının üzerinde bulunan işçiler çatının bir kısmını halatla bağlayarak uçması engellendi. Üniversite- TOKİ mevkiinde de bir apartmanın çatısından kopan parçalar yola devrildi. Kent merkezine 39 kilometre uzaklıkta bulunan Ulaş ilçesinde de bir samanlığın çatısı uçtu. Şiddetli rüzgarın devam ettiği kentte bir çok yerden çatı uçması ihbarları yapıldı. Herhangi bir yaralanma olmadı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Fırtına çatıları uçurdu! Sivas'ta kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Fırtına çatıları uçurdu! Sivas'ta kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Fırtına çatıları uçurdu! Sivas'ta kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Fırtına çatıları uçurdu! Sivas'ta kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Fırtına çatıları uçurdu! Sivas'ta kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi

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