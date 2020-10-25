Fenerbahçe 3 - 1 Trabzonspor | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'u konuk etti.

Trabzonspor ilk yarıyı 23. dakikada Afobe'nin attığı gol sonucu üstünlükle tamamlasa da Fenerbahçe ikinci yarıda atağa geçti.

Tisserand'ın 51. dakikada, Valencia'nın 55. dakikada ve Cisse'nin 72. dakikada attığı golle Fenerbahçe sahasından 3-1 üstünlükle ayrıldı.

Fenerbahçe Tisserand, Valencia ve Papis Cisse ile bulduğu gollerle 3 puana uzandı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 14’e çıkararak zirve takibini sürdürdü. 5 puanda kalan Trabzonspor ise 6 haftada 13 puan kaybetti. İlk yarıda istediği futbolu sahaya yansıtan Eddie Newton’ın takımı ikinci yarıda 27 dakikada kalesinde 3 gol gördü ve Kadıköy’den eli boş ayrıldı.

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇINDAN DAKİKALAR

8. dakikada Caner Erkin'in soldan ortasında altıpas içinde Samatta'nın uygun durumda ıskaladığı topa arka direkte kale çizgisinin yaklaşık 1 metre gerisinde boş kalan Valencia kafayla vurdu ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.

15. dakikada Nwakaeme'nin ara pasıya savunma arkasına sarkan Abdülkadir Ömür, sağ çaprazda dar açıda kaleci Altay Bayındır ile karşı karşıya şut çekmek yerine altıpas gerisindeki Afobe'ye pas vermeyi denedi. Ancak top Afobe'nin uzağında kalınca bordo-mavili takım önemli bir fırsattan yararlanamadı.

23. dakikada Trabzonspor öne geçti. Fenerbahçe yarı alanının ortalarında hava topu mücadelesinde Sosa ile Lemos çarpışınca meşin yuvarlak Afobe'nin önünde kaldı. Aldığı topla ceza sahasına kadar ilerleyen bordo-mavili futbolcu, çizgi üzerinde hafif sol çaprazdan vurduğu meşin yuvarlağı kaleci Altay'ın solundan ağlara gönderdi: 0-1.

Müsabakanın ilk yarısı konuk takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın ikinci yarısı Fenerbahçe’de Jose Sosa’nın yerine Papiss Cisse oyuna dahil olması ile başladı.

47. dakikada Fenerbahçe'de Pelkas, Serkan Asan'a yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

51. dakikada Caner’in kullandığı köşe vuruşuna ön direkte kafayı vuran Tisserand’ın şutu Serkan’ın bacaklarının arasından geçip ağlarla buluştu.

55. dakikada Fenerbahçe hızlı hücumda Papis Cisse’nin asistinde Valencia’nın sert ve düzgün vuruşuyla öne geçiyor.

63. dakikada Baker’ın ceza yayı üzerinden çektiği şut direk dibinden dışarı çıktı.

70. dakikada Pelkas ve Valancia’nın yerine Mert Hakan Yandaş ve Novak oyuna girdi.

72. dakikada Caner’in kullandığı köşe vuruşunda Gökhan Gönül’ün arka direğe aşırdığı topta Papiss Cisse farkı 2’ye çıkardı: 3-1.

76. dakikada Trabzonspor’da Serkan Asan, Mert Hakan Yandaş’a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

İkinci yarıda başka gol olmadı. Fenerbahçe, kendi sahasından 3-1 galibiyetle ayrıldı.

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇINDAN NOTLAR

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Fenerbahçe, son oynadığı Göztepe maçının ilk 11'ine göre 2 değişiklikle sahaya çıktı.

Ülker Stadı'nda oynanan müsabakada sarı-lacivertli takımın ilk 11'inde Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Mauricio Lemos, Marcel Tisserand, Caner Erkin, Jose Sosa, Luiz Gustavo, Enner Valencia, Ozan Tufan, Dimitris Pelkas ve Mbwana Samatta yer aldı.

Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde ise Harun Tekin, Tolga Ciğerci, Mert Hakan Yandaş, Papiss Cisse, Sadık Çiftpınar, Sinan Gümüş, Ömer Faruk Beyaz, Nazım Sangare, Filip Novak ve Kemal Ademi bulunuyor.

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Erol Bulut, ligin 5. haftasında Göztepe ile deplasmanda yaptıkları maçın ilk 11'inde görev verdiği Nazım Sangare'yi yedeğe çekti, Serdar Aziz ise 21 kişilik müsabaka kadrosuna alınmadı.

Bulut, bu oyuncuların yerine kart cezasını tamamlayan Lemos ile sakatlığını atlatan Gökhan Gönül'ü ilk 11'de sahaya sürdü.

FENERBAHÇE'DE THİAM, FERDİ VE SERDAR; TRABZONSPOR KADROSUNA ALINMASI

Fenerbahçe'de Mame Thiam, Serdar Aziz ve Ferdi Kadıoğlu, Trabzonspor karşılaşmasının kadrosuna alınmadı.

Alerjik rahatsızlığı bulunan Thiam, bağırsak enfeksiyonu geçirdiği bildirilen Serdar ve tedavisi tamamlanmasına rağmen riske edilmeyen Ferdi, 21 kişilik müsabaka kadrosuna dahil edilmedi.

Öte yandan henüz hazır olmayan Diego Perotti'nin yanı sıra kadroda düşünülmeyen Nabil Dirar da maçta yer almadı.

FENERBAHÇE TARAFTARINDAN PANKARTLI MESAJ

Fenerbahçe taraftarı, hazırladığı pankartla Trabzonspor maçında takımlarına destek verdi.

Sarı-lacivertli taraftar gruplarının hazırladığı ve üzerinde birçok slogan ile görselin yer aldığı pankart, maraton alt tribününe asıldı.

BORDO MAVİLİLERDE 3 DEĞİŞİKLİK

Bordo-mavili takım, Fenerbahçe karşısında son oynadığı Medipol Başakşehir maçının ilk 11'ine göre 3 değişikliğe gitti.

Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton, geçen hafta ilk 11'de şans verdiği Fausseni Diabate, Safa Kınalı ve Joao Pereira'yı yedeğe çekti.

İngiliz çalıştırıcı, bu oyuncuların yerine kart cezasını tamamlayan Flavio, sakatlığı geçen Anthony Nwakaeme ve Serkan Asan'ı ilk 11'de sahaya sürdü.

Karadeniz temsilcisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı açıklanan Caleb Ekuban ile Abdulkadir Parmak ve Hüseyin Türkmen, kadroda yer almadı.