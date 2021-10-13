Fırtına yerle bir etti: ne çatı kaldı, ne baca! O anlar anbean kaydedildi Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana gelen şiddetli fırtına sebebiyle bir apartmanın çatısı uçtu. Yaşanan durum karşısında dehşete düşen bir vatandaş o anları kameraya çekti.

Olay, Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bulunan Alaplı Gençlik Sitesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde gerçekleşti. Saatte kuvveti 75 kilometre fırtınanın, kente uğrayacağını açıklayan Meteoroloji uyarısı sonrası, Alaplı ilçesinde fırtına etkili oldu. Yaşanan doğa olayı sebebiyle, site içerisindeki dört katlı bir apartmanın çatısı havalanarak binanın önüne uçtu. Şans eseri olayda yaralanan olmadı. Çatının çarparak kopardığı elektrik tellerinden kıvılcımlar çıkarken o anlar bir vatandaş tarafından anbean kaydedildi. zonguldakalaplıçatıfırtına