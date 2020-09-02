Fitch, 20 Türk bankasının kredi notunu 'durağan'dan 'negatife' çevirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin görünümünü geçen hafta negatife indirdikten sonra bugün de 20 Türk bankası ve iştiraklerinin görünümünü 'durağan'dan 'negatif'e çevridi.

Fitch Ratings'ten geçen hafta yapılan açıklamada, ''Döviz rezervlerinin tükenmesi, zayıf para politikası, negatif reel faiz oranları ve kısmen güçlü kredi teşviğinin tetiklediği yüksek cari açığın dış finansman risklerini artırdığı'' ifade edilerek Türkiye'nin kredi notunun 'BB-' olarak teyit edildiği bildirilmişti.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, özel sektörün döviz borcunu çevirememesi durumunda, Merkez Bankası’nın rezervlerinin Swap’la bankalardan alınan borçlardan oluşmasının büyük risk doğuracağı uyarısında bulunmuştu. Derecelendirme kuruluşu, Merkez Bankası’nın döviz açık pozisyonunun bilanço riski de doğurduğunu kaydetmişti.

Söz konusu bankalar ve iştirakleri şu şekilde;