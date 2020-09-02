Fitch, 20 Türk bankasının kredi notunu 'durağan'dan 'negatife' çevirdi
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin görünümünü geçen hafta negatife indirdikten sonra bugün 20 Türk bankası ve iştiraklerinin görünümünü de 'durağan'dan 'negatif'e çevridi.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin görünümünü geçen hafta negatife indirdikten sonra bugün de 20 Türk bankası ve iştiraklerinin görünümünü 'durağan'dan 'negatif'e çevridi.
Fitch Ratings'ten geçen hafta yapılan açıklamada, ''Döviz rezervlerinin tükenmesi, zayıf para politikası, negatif reel faiz oranları ve kısmen güçlü kredi teşviğinin tetiklediği yüksek cari açığın dış finansman risklerini artırdığı'' ifade edilerek Türkiye'nin kredi notunun 'BB-' olarak teyit edildiği bildirilmişti.
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, özel sektörün döviz borcunu çevirememesi durumunda, Merkez Bankası’nın rezervlerinin Swap’la bankalardan alınan borçlardan oluşmasının büyük risk doğuracağı uyarısında bulunmuştu. Derecelendirme kuruluşu, Merkez Bankası’nın döviz açık pozisyonunun bilanço riski de doğurduğunu kaydetmişti.
Söz konusu bankalar ve iştirakleri şu şekilde;
- Turkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi A.S. (Ziraat)
- Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O. (Vakifbank)
- Vakif Katilim Bankasi A.S. (Vakif Katilim)
- Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.S. (TSKB)
- Turkiye Ihracat Kredi Bankasi A.S. (Turk Eximbank)
- Turkiye Kalkinma Bankasi A.S. (TKYB)
- Emlak Katilim Bankasi A.S. (Emlak Katilim)
- Akbank T.A.S. (Akbank)
- Turkiye Is Bankasi A.S. (Isbank)
- Yapi ve Kredi Bankasi A.S. (YKB)
- Garanti BBVA
- Turk Ekonomi Bankasi
- QNB Finansbank A.S.
- ING Bank A.S.
- Kuveyt Turk Katilim Bankasi
- Alternatifbank A.S.
- Turkiye Finans Katilim Bankasi
- Burgan Bank A.S.
- ICBC Turkey Bank A.S.
- Ziraat Katilim Bankasi A.S.
- Garanti Faktoring A.S.
- Garanti Finansal Kiralama A.S.
- QNB Finans Finansal Kiralama A.S.
- QNB Finans Faktoring A.S.
- Deniz Finansal Kiralama A.S.
- Alternatif Finansal Kiralama AS
- Ak Finansal Kiralama A.S.
- Is Finansal Kiralama A.S.
- Yapi Kredi Faktoring A.S.
- Yapi Kredi Finansal Kiralama A.O.
- Yapi Kredi Yatirim Menkul Degerler A.S.
- TEB Finansman AS
- Denizbank A.S.