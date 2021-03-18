Fitch, Türkiye'ye ilişkin büyüme tahminlerini yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, büyüme raporlarını açıkladı. Buna göre Türkiye'ye ait verilerde 2021 yılı büyüme tahmini arttı; yüzde 3,5 iken yüzde 6,7 oldu. 2022 yılına ait tahmin raporlarında ise büyüme oranı yüzde 4,5'ten, yüzde 4,7'ye yükseldi.

ÜLKEMİZDE 2022'DE YÜZDE 4,7 BÜYÜME BEKLENİYOR

"Küresel Ekonomik Görünüm" raporu verilerine göre Türkiye'de 2021 yılında yüzde 6,7 büyüme beklenirken, 2022 yılında ise yüzde 4,7 büyüme bekleniyor. 2020 yılı Aralık ayında yayımlanan bir önceki raporda ise ülkemizde 2021 yılında yüzde 3,5 büyüme, 2022 yılında ise yüzde 4,5 büyüme beklendiği açıklanmıştı. Son raporda 2020 yılında Türkiye'nin yüzde 1,8 büyüme göstererek Fitch'in raporlarının yüzde 0,2 olan tahmininin üzerine çıktığı kaydedildi.

"TÜRKİYE BÜYÜME GÖSTEREN EKONOMİLER İÇİNDE"

Fitch'in raporlarına göre Türkiye büyüme kaydeden ekonomiler içerisinde yer alıyor. Türkiye ekonomisinin direncinin desteklenmesinde güçlü parasal destek ve kredilerin etkili olduğu belirtildi. Ancak enflasyona bakıldığında yıl sonunda yüzde 14 seviyesine yükseldiği vurgulandı. Rapora göre Türkiye'de enflasyonun, 2021 sonunda yüzde 11,5 oranında, 2022 sonunda ise yüzde 9,2 oranında gerilemesi bekleniyor.

"KÜRESEL BÜYÜME ARTIYOR"

Açıklanan raporda küresel boyuttaki büyümenin ise 2021 için yüzde 5,3’ten yüzde 6,1 seviyesine yükseldiği açıklandı. Diğer ülke ekonomilerine ait verilere bakıldığında, ABD ekonomisinin 2021 yılına ilişkin büyüme tahminin yüzde 4,5'ten 6,2'ye çıktığı, Çin'de ise bu büyüme rakamlarının yüzde 8'den 8,4'e yükseltildiği aktarıldı.

"EKONOMİK KRİZİN SON EVRESİNE GİRDİK"

Avro bölgesi 2021 yılı büyüme tahmini değiştirilmedi ve yüzde 4,7 seviyesinde sabit tutuldu. Çin dışındaki gelişen ekonomilerin ise 2021 yılı büyüme tahmini yüzde 5'ten, yüzde 6,0 seviyesine çıkarıldı. Fitch Ratings Baş Ekonomisti Brian Coulton, salgının ekonomi üzerindeki etkilerine değinerek, "Ekonomik krizin son evresine girdik gibi bir görünüm var." değerlendirmesinde bulundu.