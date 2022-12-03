Fiyatlar takip edilemiyor! Kallavi zam sonrası motorine bu kez indirim geliyor

Brent petrol ve döviz fiyatlarında yaşanan değişime bağlı olarak akaryakıt fiyatlarına zam ve indirimler gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda motorinin litre fiyatına bugün gelen 1 lira 16 kuruşluk zam sonrası bu kez indirim geliyor.

İNDİRİM TARİHİ BELLİ OLDU

Sektör kaynaklarının verdiği bilgilere göre motorinin litre fiyatına 6 Aralık 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 69 kuruş indirim gelecek.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 23,66 liradan satılıyor.

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Benzinin litresi ise ortalama 20,17 liradan satılıyor.

AKARYAKITTAKİ FİYAT DEĞİŞİMLERİ

3 Aralık 2022 Cumartesi: 1 lira 16 kuruş

30 Kasım Çarşamba: Motorine 58 kuruş indirim

29 Kasım Salı: Motorine 82 kuruş indirim

25 Kasım: Benzine 45 kuruş indirim

24 Kasım Perşembe: Benzine 55 kuruş zam, motorine 95 kuruş indirim

23 Kasım Çarşamba: Benzine 1 lira 16 kuruş indirim

19 Kasım Cumartesi: Benzine 75 kuruş indirim

17 Kasım Perşembe: Benzine 77 kuruş indirim

15 Kasım Salı: Motorine 1 lira 56 kuruş indirim

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.