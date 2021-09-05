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Fiziksel görüntüsü yüzünden reddedilen bebeğe 'şeytanın yavrusu' denildi. O bebeğe yardım edilecek!

Doğu Afrika’da bulunan ülkelerden biri olan Ruanda’da bir çocuk dünyaya geldi. Hastalığı sebebiyle kafatası anormal bir şekil olan çocuk "Şeytanın Yavrusu" ilan edidi. Babası tarafından bile istenmeyen o bebek için yardım kampanyası başlatıldı.

Fiziksel görüntüsü yüzünden reddedilen bebeğe 'şeytanın yavrusu' denildi. O bebeğe yardım edilecek!

Ruanda’da hastalığı sebebiyle "Şeytanın Yavrusu" olarak adlandırılan ve babası tarafından istenmeyen bebek için yardım kampanyası başlatıldı. Doğuştan fiziksel görüntüsü anormal olan bebeğin annesinin kollarından başka sığınacak yeri kalmadı. Hidrosefali yani beynin su toplaması sonucu bebeğin bu şekilde doğmuş olabileceği belirtildi.

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