FLAŞ! Mansur Yavaş'tan, Cumhurbaşkanlığı adaylığına yeşil ışık!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş dün akşam Habertürk TV'de bir canlı yayına katıldı. Programda Yavaş'a, Cumhurbaşkanlığı anketlerinde isminin üst sıralarda çıkması hakkında ne düşündüğü soruldu. Yavaş, "Millet İttifakı'nın bu konuda ortak bir tavrı var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun iradesinin dışına çıkmam mümkün değil. Günü geldiğinde anketler önümüze getirilir, aday sen ol denirse bunlar düşünülür" ifadelerini kullanarak onay gelmesi takdirde Cumhurbaşkanlığı adaylığına yeşil ışık yakabileceği görüldü.

Yavaş konuşma esnasında kendisi adına Cumhurbaşkanı isminin bir önemi olmadığını belirterek, "Şimdi burada sayın Genel Başkanımız sayın Akşener ve Millet İttifakı'nın genel başkanlarının mutabık kaldığı konu var. Öncelikle sistem tanımlanıyor. Başkanlık sisteminin verim vermediği görülüyor. Bir model koyalım ortaya, o sistem üzerinden gidelim. Eğer bu gerçekleşirse Cumhurbaşkanı'nın ismi kalmayacaktır. Bunlar takvime konulur. Şu tarihte şunlar yapılacak diye. Ben Cumhurbaşkanı'nın isminin çok önemli olmadığını düşünüyorum. Kemal bey beni birçok muhalif isme rağmen aday yaptı. Kılıçdaroğlu'nun iradesi dışında bir şey yapma durumum olamaz." ifadelerini kullandı.

"SEÇİM GÜNÜ GELDİĞİ ZAMAN KARAR VERİRİZ"

Yavaş, Cumhurbaşkanlığına istenmesinin gururunu okşadığını fakat motivasyonunu bozduğunu söyleyerek, "Bir iz bırakıyoruz. Genel başkanının bu konudaki elini rahatlatmamız lazım. Benim gururumu okşuyor ama motivasyonumu bozuyor. Ben yarın kendimi kalkıp da kibrime yenilerek ben Ankara'da aday olmayayım moduna girdiğim zaman motivasyonum ortadan kalkar. Genel başkanlar günü geldiği zaman karar vereceğiz diyorlar. İmamoğlu ve Yavaş hangisi güçlü her gün tartışılıyor. Seçim gündemde değil şu anda." şeklinde konuştu.