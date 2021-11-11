FLASH TV Al Sana Haber'de Türk - Kürt kavgası! Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci birbirine girdi! Ebru Polat çıldırdı! "Bir çakacağım ağzına"

FLASH TV’de yayınlanan Al Sana Haber programında sunucular Türk Bayrağı tartışmasıyla birbirine girdi. Seyhan Soylu, Bahar Candan, Nihat Doğan, Tuğba Ekinci ve Ebru Polat’ı Flash TV’de bir araya getiren ‘Al Sana Haber’ isimli programda büyük kavga çıktı. Canlı yayınlanan programda önce Tuğba Ekinci ve Nihat Doğan arasında gerilim yaşandı. İkili arasında Türkiye Cumhuriyeti ve bayrak tartışması çıkınca Seyhan Soylu olaya dahil oldu. Soylu, Tuğba Ekinci’yi sakinleştirmek istersen bir anda gerilim artınca Ekinci programı terk etti.

Programın konuğu olan TikTok fenomeni ve şarkıcı Ece Ronay'a, Mehmet Ali Erbil ile yaşadığı 'taciz mesajı' skandalının ardından 'PKK'lı olduğu'na yönelik suçlamalar yapılmasını ele alan ve çok sinirlenen Nihat Doğan, "Kendi Kürt kimliği üzerinden kızı (Ece Ronay) istihza edenler, kıza itibar suikasti yapanlar, sırf Kürt diye kızı bir terör örgütü üzerinden linç etmeye çalışanların karşısındayım bak bu da böyle biline. Yeter artık bu tahammülsüzlüğünüz. Haddinizi bileceksiniz. 20 yaşında bir kızı sırf Kürt diye itibar cellatlığı yapanın elini kırarım" deyince Tuğa Ekinci hariç herkes alkışladı.

EKİNCİ TÜRK BAYRAĞI AÇTI

Nihat Doğan sözlerine "Ben Kürt'üm, ırkımla da gurur duyuyorum. Değil bir defa, bin defa da dünyaya gelsem yine Kürt Fatma'nın ve Muşlu Kürt Fadıl'ın oğlu olarak doğmak isterdim. Kısa Kürtçe bir şey (şarkı) okumak istiyorum" deyince, bu sözleri duyan Tuğba Ekinci Nihat Doğan'a karşı çıkarak, "Biz de Türk'üz anneciğim, bir dakika, hayırdır" diye seslendi ve Türk Bayrağı açtı. Nihat Doğan ise "Her Kürt'ün önünde de bu bayrağı açmayın" deyince tansiyon yükseldi.

Canlı yayında ayağa kalkan Tuğba Ekinci, “Alevi de olsan ‘Türküm Aleviyim’, ‘Kür't üm’ de derken ‘Türküm’ demeyi de bileceksiniz” ifadelerini kullandı.

Sinirlerine hakim olamayan Tuğba Ekinci “Ben bir daha yokum” diye stüdyoyu terk etti.

TANSİYON DÜŞMEDİ

İlerleyen dakikalarda ise bu kez Ebru Polat ve Bahar Candan arasında gerilim yaşandı. Ebru Polat "O çıkıyor avaz avaz bağırıyor bu çıkıyor avaz avaz bağırıyor. Bir çakacağım birinin ağzına tam olacak. Mahkemelik oluruz gerçekten bende ya sabır çeviriyorum bakalım ne olacak. Uyarayım şimdiden bu masada her şey var delisi var şeyi var"

Polat’ın bu sözlerini duyan Bahar Candan ise "Memnun olmayan ayrılsın Tuğba gibi kalkıp gidebilir" sözleriyle bir anda tansiyon yükseldi.