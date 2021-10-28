        Flash TV'den çok konuşulacak yeni hamle! Bahar Candan ve Ebru Polat ikilisi magazin programı sunacak!

Hakan Aygün’ün genel yayın yönetmenliğini üstlendiği Flash TV, 11 Ekim’de yayın hayatına kaldığı yerden yeniden başladı.



KANAL YENİ YAYIN HAYATINA BAŞLIYOR

Can Ataklı, Orhan Uğuroğlu, Nazif Okumuş, Serhat Ulueren, Akif Beki, Atilla Taş, Seda Akgül, Fehmi Koru, Çağlar Cilara gibi birçok önemli isim ile anlaşan kanal, şimdi de öğlen kuşağında yayınlanan magazin ve aktüel programlarına rakip olacak yeni bir program için hazırlıklarını başlatıyor.



Seyhan Soylu moderatörlüğünde “Al Sana Haber” programı Flash TV’de yayın hayatına başlıyor.

1 KASIMDA BAŞLIYOR!

Nihat Doğan, Tuğba Ekinci, Ebru Polat, Erol Köse ve Bahar Candan’ın yer alacağı program 1 Kasım’da başlayacak ve her gün saat 15:00 ile 17:00 arası ekranlarda olacak.