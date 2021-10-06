Flash TV'nin yeni sahibi kim? Yayına ne zaman başlayacak? Ne zaman açılacak 2021? Flash TV frekans bilgileri

Türkiye'de uzun yıllar boyunca yayın hayatını sürdüren ve adından söz ettiren TV kanallarından biri Flash TV'dir. Türkiye'nin ilk özel televizyon kanalı olarak yayın hayatına başlayan ancak 28 Şubat 2019 gecesi 28 yıllık serüvenine son veren Flash TV, yenilenen kadrosuyla yayın hayatına başlayacak. Birçok usta ismin kadrosunda yer aldığı kanalın yayın hayatına başlamasını heyecanla bekleyen vatandaşlar, kanal hakkında bilgi sahibi olmak için Flash TV'nin yeni sahibi kim? Yayına ne zaman başlayacak? Ne zaman açılacak 2021? sorularının yanıtlarını internet arama motorlarında araştırıyorlar. Flash TV frekans bilgileri ve tüm detaylar haberimizde...

FLASH TV'NİN YENİ SAHİBİ KİM?

Flash TV'nin bünyesinde bulunduğu Göktuğ Şirketler Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ziya Göktuğ'dur.

Ömer Ziya Göktuğ, 1953 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğretim eğitimini İstanbul'da yapan Ömer Ziya Göktuğ İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitimini tamamladı. Üniversite döneminde iş hayatına atılan Ömer Ziya Göktuğ inşaat, sanayi yakıtı bayiliği, tekstil ürünlerinin ticaretini gerçekleştirdi. 1979 senesinde BURSANTEKS firması ile tekstil ve ev gereçleri toptan-perakende pazarlama işine girdi. 1982 yılında tekstil alanındaki ilk sanayi yatırımı olan GÖKTUĞ BRODE A.Ş.'yi kurdu.

Brodeli ev tekstili üretim ve iç - dış satım işleri yapan Göktuğ, Türkiye'nin önde gelen işlemeli tül ve perde markaları arasına giren Göktuğ Brode ülke sınırlarını da aşarak pek çok ülkeye ihracat yaptı.

1989'da GÖKTUĞ TEKSTİL A.Ş. ile ikinci sanayi yatırımını yaparak sektörde öncü olmayı hedefleyen Göktuğ,, iplik büküm-dokuma-brode-konfeksiyon entegrasyonlu olarak tekstil sektöründeki yatırımlarını geliştirmeye yönelik adımlar attı.

1990 yılında GÖKTUĞ İNŞAAT A.Ş.'yi kuran Göktuğ, söz konusu şirketiyle arazi derleme, proje geliştirme, inşaat alanlarında özgün projeler geliştirerek hayata geçirdi.

1992'de GÖKTUĞ YAYINCILIK A.Ş. ve GÖKTUĞ HABER AJANSI L.T.D. kuruluşları ile medya sektörüne girdi. Hemen ardından Türkiye'nin yurtiçinden yayın yapan ilk özel televizyon kanalı olan Flash TV'yi kurdu.

İnşaat sektörüne yatırımlarını arttırarak sürdürdü. Bursa'nın ilk AVM'lerinden olan BALEM'i hizmete açan Göktuğ, lüks konut, akıllı evler konseptiyle Bademli Teras Evleri projesini hayata geçirmiştir. Aynı zamanda Bursa'da Bademli bölgesinde çok özel bir lokasyonda Bademli Patika Evleri projesi yatırımını da yapmıştı.

Ömer Göktuğ; evli, 2 çocuk babası, Destan ve Aslan isminde iki torunu vardır.

FLASH TV YAYINA NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2021? NE ZAMAN AÇILACAK 2021?

Yenilenen kadrosuyla Flash TV, 11 Ekim 2021 Pazartesi günü yayın hayatına başlayacak. Kanalın eğlence formatında yayın hayatına döneceği öne sürülürken habercilik alanında adından söz ettiren isimler de kanalın kadrosunda yer alıyorlar.

FLASH TV FREKANS BİLGİLERİ

Flash TV'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere kanalın frekans bilgileri şöyle:

Uydu frekansı: 12685 / 30000 Dikey (V)

Kablo TV: 47. KANAL

D-Smart 274. KANAL

Digitürk 55. KANAL

FLASH TV'NİN KADROSUNDA KİMLER VAR?

Yeni formatıyla dikkat çeken Flash TV'de son yapılan açıklamaya göre Hakan Aygün, Savaş Kalafat, Fehmi Koru, Can Ataklı, Akif Beki, Seda Akgül, Orhan Uğuroğlu, Çağlar Cilara, Atilla Taş, Faik Öztürk çalışacak.

Flash TV 11 Ekim'de yeniden yayın hayatına başlıyor.



Yeni Flash TV'yi televizyonlarınızda uydu, Digitürk, D-Smart, Kablo TV gibi çeşitli platformlar üzerinden takip edebilirsiniz.



Uydu frekansı: 12685 / 30000 Dikey (V)

Kablo TV: 47. KANAL

D-Smart 274. KANAL

Digitürk 55. KANAL pic.twitter.com/9QAaTLmAxb — Flash TV (@flashTVresmi) October 6, 2021

FLASH TV HAKKINDA

15 Ocak 1992 yılında kurulmuş Türkiye’nin 2. özel televizyon kanalıdır. Türkiye’den ulusal yayın yapan ilk özel televizyon kanalı olmuştur ve Göktuğ Group bünyesindedir.

Flash TV uydu yayını yapmanın aksine, TRT gibi karasal yayın yaparak televizyon dünyasına girmiştir. TRT’den sonra karasal yayın yapan ikinci ulusal televizyon kanalı Flash TV’nin İstanbul, Bursa, İzmir ve Ankara’da merkezleri bulunmaktaydı. Yayında olduğu 28 yıl içerisinde çeşitli formatlarla yayın yapmış olan kanalda Cem Karaca, Çetin Altan, Mehmet Şevket Eygi, Ferhan Şensoy, Savaş Ay, Sabahattin Önkibar, Erhan Göksel ve Cübbeli Ahmet Hoca gibi çok farklı dünya görüşlerinden isimler düzenli programlar yapma imkanı bulmuşlardır.

Türk televizyon tarihinin fenomen kült yapımlarından biri Gerçek Kesit, 1993 yılından itibaren Flash TV ekranlarında izleyici ile buluşmuştur. Gerçek Kesit Flash TV iç yapımlar ürünüdür. Bir birinden bağımsız 453 bölüm olan bu TV serisi, gazetelerin 3. sayfalarında yayınlanmış gerçek hayatta yaşanmış ibret verici dramatik olayların 40-50 dakikalık kısa filmlere dönüştürülmesidir. Bölümlerin içerisinde, konu alınan dramatik olayın gazete küpürleri yer almakta ve temsili tanıklar kullanılmaktadır. Programın anlatıcısı ünlü Yeşilçam oyuncularından Perihan Savaş idi. Genellikle baş rollerde emektar tiyatro sanatçısı Cahit Kaşıkçılar oynamaktaydı. Türkiye’de birkaç jenerasyonun hafızalarında yer edinmiş Gerçek Kesit oyuncularına hayranları tarafından çeşitli lakaplar takılmıştır. Sarı Bıyık, Beyaz Çorap, Kaleci Saçlı Adam, Matkap Rıza, Çeşi Gerçek kesit oyuncularına takılmış lakaplardan bazılarıdır. Samimi amatör ruh, 90'lı yılların kısıtlı imkanları, sansürsüz atmosfer ve günümüzdeki ağır tempolu dizilerin aksine hızlı bir akışla yaşanmış hikayelerin anlatılması sebebiyle Gerçek Kesit günümüzde halen ilgi görmektedir.

Flash TV 90'ların sonu ve 2000'li yılların başında video müzik kanalı formatına ağırlık vermiştir. Daha sonraları Türkiye video müzik sektörünün tükenme sürecine girmesi ve televizyon izleyicisinin dönüşen talepleri doğrultusunda, kanalın yayın formatı evrilmeye başlamıştır. Flash TV o yıllarda yeni yeni baş gösteren yüksek maliyetli dizi furyasına katılmayarak, kendi öz kaynaklarıyla ürettiği yerli yapımları çoğaltıp çeşitlendirme yoluna gitmiştir. Böylelikle Flash TV kendi stüdyolarında seyircili canlı müzik eğlence programları ve show programları yapımlarına odaklanmıştır.

2000'li yılların ortalarından itibaren gündüz kuşağında kadın programları ve reality showlar yayınlayan Flash TV, prime time kuşağının tamamında İstanbul stüdyolarında çekilen seyircili yerli format müzik eğlence programlarını yayınlamıştır.

Kadın programı olarak öne çıkan, Yasemin Bozkurt'un sunduğu 'Kadının Sesi’ programı olmuştur. Ayrıca Esra Erol'un sunucu olarak görev aldığı, Türkiye’nin ilk evlilik programı Dest-i İzdivaç Flash TV gündüz kuşağı programlarındandı. Böylelikle Türk televizyonlarında ileriki yıllarda çığırından çıkacak olan izdivaç programı furyası başlamıştır. Yalçın Çakır’ın sunumuyla canlı yayında kayıpların arandığı “Gerçeğin Peşinde” programı absürt sokak gerçeklerini sansürsüz haliyle ekranlara taşımış Türkiye’nin en sert reality show programıydı.

Flash TV yapımı unutulmaz müzik eğlence programlarından bazıları ise araba tamirhanesi dekoruyla ekranlara gelen arabesk müziğinin efsane isimlerinden Müslüm Gürses’in sunumuyla “Baba Show” programı, hapishane dekoruyla olay olan Dilber Ay’ın “Kader Mahkumları” programı, halaylarıyla meşhur Mahmut Tuncer Show ve Latif Doğan sunumunda “Küstüm Show” programlarıdır. Ayrıca Yıldız Tilbe, Mustafa Keser, Fatih Kısaparmak, Hakan Taşıyan ve Yusuf Hayaloğlu gibi ünlü isimler de Flash TV İstanbul stüdyolarında müzik eğlence programları yapmışlardır.

Flash TV 28 yıllık ulusal yayın hayatının her döneminde haftanın her günü sabah, akşam ve gece haberlerini kendi haber merkeziyle hazırlayıp sunmuştur. Gazete ve köşe yazarlarının okunarak yorumlandığı sabah haberleri programı "Yılmaz Tunca ile Gerçek Gündem" Ankara stüdyolarından yayınlanmıştır.

Yayın yılları içerisinde akşam ve gece haberleri İstanbul ve Bursa merkezleri tarafından hazırlanıp sunulmuştur. Çeşitli dönmelerde gündeme özel yapılan programlarda, Süleyman Demirel, Necmettin Erbakan, Erdal İnönü, Bülent Ecevit, Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş gibi farklı görüşlerden siyasi liderler Flash TV programlarına konuk olmuşlardır.

4 Ocak 2019’da Flash TV yaşanan gelişmeler nedeniyle Gerçek Gündem ve Gece Hattı haber programlarını yayından kaldırdığını duyurmuştur. 5 Şubat 2019 tarihinde Bursa merkez binası için yıkım işlemleri başlatılmıştır. 28 Şubat 2019 gecesi kanal 28 yıllık ulusal televizyon yayınlarını durdurmuştur.

Kanal 11 Ekim 2021 Pazartesi günü yeniden yayın hayatına başlayacak.