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Flipped Learning nedir? Ters yüz eğitim nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, salgın bitse de uzaktan eğitim altyapısının kalıcı olacağını söyledi. Buna göre eğitimde 'Flipped Learning' yani 'Ters yüz' eğitim modeli uygulanacak. Öğrenciler dersleri dijital ortamda dinleyecek, uygulamasını ise sınıfta yapacak. İşte detaylar...

Flipped Learning nedir? Ters yüz eğitim nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) pandemiden sonrada uzaktan eğitimin kalıcı olmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, son açıklamasında yeni bir sistem üzerinde durduklarını belirtti.  Eğitim müfredatında reform niteliğinde bir işe imza atılıyor. Peki Flipped Learning nedir? Ters yüz eğitim nasıl yapılacak? 

FLİPPED LEARNİNG NEDİR?

İngilizce bir terim olan 'Flipped Learning' Türkçe'de 'Ters yüz edilmiş öğrenme' anlamına gelmektedir. Bu eğitim modeli ile ezberci sistemden çıkılarak öğrencinin problem çözme ve eleştirel düşünmesini teşvik eden sistem uygulanacak.

Flipped Learning nedir? Ters yüz eğitim nasıl yapılacak?

TERS YÜZ EĞİTİM NASIL YAPILACAK?

Ters yüz eğitim modelle dersin anlatım kısmı dijital ortamda olacak. Ancak uygulaması sınıfta yapılacak. Öğrenciler EBA'da konuya çalışıp ön hazırlık yapıp derse gelecekler. EBA'dan işlenilen dersten sorular çıkartılacak ardından sınıflarda öğretmen eşliğinde betin fırtınası yapılacak ve böylelikle de öğrenme daha etkin bir şekilde gerçekleştirilecek.

Bu model ile öğrencilerin eleştirel düşünmeleri sağlanacak. Model ile öğrencilerin, derinlemesine analiz, problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirilmesi planlanıyor. 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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