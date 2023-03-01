Florian Kastrati kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florian Kastrati Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Florian Kastrati adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Florian Kastrati Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Florian Kastrati 7 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. İngiltere,Arnavutluk uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Florian Kastrati Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Florian Kastrati, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Eastbourne Borough futbol takımında oynamaktadır. Eastbourne Borough takımına 11 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Florian Kastrati'nin Eastbourne Borough ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.
Florian Kastrati Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Florian Kastrati futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
14 Aralık 2021 yılında Crawley Town
15 Aralık 2021 yılında Kings Langley
8 Ocak 2022 yılında Crawley Town
11 Şubat 2023 yılında Eastbourne
31 Mayıs 2023 yılında Crawley Town
Florian Kastrati Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Florian Kastrati şuan Eastbourne Borough takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.
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