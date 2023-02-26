Foday Darboe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Foday Darboe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Foday Darboe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Foday Darboe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Foday Darboe 9 Mart 2003 tarihinde Gunjur şehrinde doğmuştur. Gambiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Foday Darboe Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paide Linnameeskond futbol takımında oynamaktadır. Paide Linnameeskond takımına 30 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Foday Darboe'nin Paide Linnameeskond ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Foday Darboe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Foday Darboe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Foday Darboe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Foday Darboe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Temmuz 2022 yılında Paide

Foday Darboe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Foday Darboe şuan Paide Linnameeskond takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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