Foday Trawally kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Foday Trawally Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Foday Trawally adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Foday Trawally Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Foday Trawally 28 Mart 2001 tarihinde Banjul şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Gambiya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Foday Trawally Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paide Linnameeskond futbol takımında oynamaktadır. Paide Linnameeskond takımına 19 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Foday Trawally'nin Paide Linnameeskond ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Foday Trawally Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Foday Trawally isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Foday Trawally Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Foday Trawally futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Mart 2019 yılında Vejle BK U19

19 Ağustos 2021 yılında Paide

25 Şubat 2022 yılında Kalev

31 Aralık 2022 yılında Paide

Foday Trawally Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Foday Trawally şuan Paide Linnameeskond takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Hans Football Academy

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.