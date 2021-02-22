Ford Otosan'da büyük usulsüzlük

Bugün Ford Otosan Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı yazılı açıklamada denetimler sonucunda büyük usulsüzlük tespit edildiğini ve 2 kişinin işten atılıp haklarında güveni kötüye kullanma nedeniyle suç duyurusunda bulunup 247 milyon TL'lik tazminat davası açıldığını duyurdu.

Söz konusu kişilerin Bayi Alacaklarından Sorumlu Ekip Lideri ve bayi alacaklarını takip eden çalışan olduğunu belirten Ford Otosan, bayi cari hesapları ile Doğrudan Borçlanma Sistemindeki bayi limitleri üzerinde gerçekleştirilen usulsüzlükler ile bayi alacak ve risklerinin olduğundan farklı gösterilerek suistimal yapıldığı tespit edildiğini ve konuyla ilgili incelemelerinin devam ettiğini belirtti.

Ticari alacaklar ve finansal raporlarının söz konusu usulsüzlüklere konu olduğunu söyleyen Ford Otosan, "alacak yaşlandırma tablolarının gerçek durumu yansıtmadığı anlaşılmış olup, konunun finansal raporlarımız üzerindeki nihai etkisi üzerindeki çalışmalarımız devam etmektedir." şeklinde açıklamada bulundu.