Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"

AZ Alkmaar ile Excelsior arasındaki maç öncesi duygulandıran bir an yaşandı. Az Alkmaar kaptanı Jordy Clasie, formasını isteyen minik taraftara, formaların Türkiye’deki depremzedeler için açık artırma ile satılacağını söyleyerek montunu verdi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Türkiye, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketiyle sarsıldı. 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem sonrası ülkemiz ve birçok ülke yardım için seferber oldu. Bu kapsamda Hollanda Ligi'nde AZ Alkmaar ile Excelsior arasında 21. haftada oynanan maçta duygulandıran bir an yaşandı.

Formasını isteyen taraftara montunu verdi! Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz

KÜÇÜK TARAFTAR FORMASINI İSTEDİ

Minik bir AZ Alkmaar taraftarı yıldız futbolcu Jordy Clasie'den formasını istedi. Clasie taraftara, formaların Türkiye’deki depremzedeler için açık artırma ile satılacağını ve forma yerine montunu verebileceğini anlattı.

Formasını isteyen taraftara montunu verdi! Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz

FORMA YERİNE MONTUNU VERDİ

Clasie, o anlarda, "Bu formayı sana veremeyiz. Bu formalarla Türkiye'ye yardım edeceğiz. Eğer istersen sana forma yerine montumu verebilirim. İster misin, ne dersin?" dedi. Küçük çocuğun bu isteği kabul etmesi sonrası Clasie, montunu taraftara verdi.

Formasını isteyen taraftara montunu verdi! Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz

FORMA SÖZÜ VERDİ

Clasie, "Sana formayı veremediğim için üzgünüm, Türkiye için yapılacak açık artırmaya vereceğiz. Üzgünüm, kusura bakma olur mu? Bir sonraki geldiğinde senin için bir formam olacak" dedi.

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