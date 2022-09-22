Formula 1 2023 yarış takvimi belli oldu! İşte F1 takvimi ve yarışların yapılacağı şehirler

Dünyada ve Türkiye'de ilgiyle takip edilen Formula 1 yarışlarının heyecanı sürüyor. Hız tutkunları her yarışta, adrenalin dolu anları izlemeye devam ederken 2023 yılına kısa bir süre kala yarış takvimi de belli oldu. Formula 1 yarışları 2023 yılında da dünyanın önemli şehirlerinde yapılmaya devam edecek. Bu kapsamda takvimi merak edenler için Formula 1 2023 yarış takvimi haberimizde...

FORMULA 1 2023 YARIŞ TAKVİMİ

Formula 1 yarış takvimin Çin ve Katar etapları tekrar eklenirken Türkiye ise takvimde kendine yer bulamadı.

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Öte yandan organizasyonun sondan bir önceki Los Angeles Grand Prix'sindeki yarış ise Uluslararası Otomobil Federasyonundan (FIA) onay alınması halinde cumartesi gecesi düzenlenecek. F1 yarışları, diğer etaplarda pazar günü yapılmaya devam edecek.