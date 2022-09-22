Formula 1 2023 yarış takvimi belli oldu! İşte F1 takvimi ve yarışların yapılacağı şehirler

Hız tutkunlarının ilgiyle takip ettiği Formula 1'de 2023 yılının yarış takvimi belli oldu. İşte F1 takvimi ve yarışların yapılacağı şehirler...

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Formula 1 2023 yarış takvimi belli oldu! İşte F1 takvimi ve yarışların yapılacağı şehirler

Dünyada ve Türkiye'de ilgiyle takip edilen Formula 1 yarışlarının heyecanı sürüyor. Hız tutkunları her yarışta, adrenalin dolu anları izlemeye devam ederken 2023 yılına kısa bir süre kala yarış takvimi de belli oldu. Formula 1 yarışları 2023 yılında da dünyanın önemli şehirlerinde yapılmaya devam edecek. Bu kapsamda takvimi merak edenler için Formula 1 2023 yarış takvimi haberimizde...

Formula 1 2023 yarış takvimi belli oldu! İşte F1 takvimi ve yarışların yapılacağı şehirler

FORMULA 1 2023 YARIŞ TAKVİMİ

Formula 1 yarış takvimin Çin ve Katar etapları tekrar eklenirken Türkiye ise takvimde kendine yer bulamadı.

Öte yandan organizasyonun sondan bir önceki Los Angeles Grand Prix'sindeki yarış ise Uluslararası Otomobil Federasyonundan (FIA) onay alınması halinde cumartesi gecesi düzenlenecek. F1 yarışları, diğer etaplarda pazar günü yapılmaya devam edecek.

TarihGrand PrixYer
5 MartBahreynSahir
19 MartSuudi ArabistanCidde
2 NisanAvustralyaMelbourne
16 NisanÇinŞangay
30 NisanAzerbaycanBakü
7 MayısMiamiMiami
21 MayısEmilia RomagnaImola
28 MayısMonacoMonaco
4 HaziranİspanyaBarcelona
18 HaziranKanadaMontreal
2 TemmuzAvusturyaSpielberg
9 TemmuzİngiltereSilverstone
23 TemmuzMacaristanBudapeşte
30 TemmuzBelçikaSpa
27 AğustosHollandaZandvoort
3 EylülİtalyaMonza
17 EylülSingapurSingapur
24 EylülJaponyaSuzuka
8 EkimKatarLosail
22 EkimABDAustin
29 EkimMeksikaMexico City
5 KasımBrezilyaSao Paulo
18 KasımLas VegasLas Vegas
26 KasımAbu DabiYas Marina

Formula 1 2023 yarış takvimi belli oldu! İşte F1 takvimi ve yarışların yapılacağı şehirler Formula 1 2023 yarış takvimi belli oldu! İşte F1 takvimi ve yarışların yapılacağı şehirler

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Hatayspor'un yeni teknik direktörü belli oldu! Resmi sözleşme imzalandı!
Hatayspor'un yeni teknik direktörü belli oldu! Resmi sözleşme imzalandı!
Bugün kimin maçı var 22 Eylül 2022 Perşembe? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 22 Eylül 2022 Perşembe? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
FİFA 23 Süper Lig reytingleri belli oldu! İlk sıradaki isime çok şaşıracaksınız! İşte futbolcuların reyting listesi...
FİFA 23 Süper Lig reytingleri belli oldu! İlk sıradaki isime çok şaşıracaksınız! İşte futbolcuların reyting listesi...
İspanya'nın gündemi: Vinicius Junior! Irkçı tezahüratlara İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de sessiz kalmadı!
İspanya'nın gündemi: Vinicius Junior! Irkçı tezahüratlara İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de sessiz kalmadı!
Son Haberler
Mehmet Demirkol'dan Fatih Terim belgeseli için olay yorum! Galatasaray taraftarı çok kızacak: "Tamamen zaman kaybı, bu belgesel değil"
Mehmet Demirkol'dan Fatih Terim belgeseli için olay yorum! Galatasaray taraftarı çok kızacak: "Tamamen zaman kaybı, bu belgesel değil"
Süper Lig'in yeni yengeleri göz kamaştırıyor! İşte futbolcular ve yengelerin pozları...
Süper Lig'in yeni yengeleri göz kamaştırıyor! İşte futbolcular ve yengelerin pozları...
Çok Okunanlar
Beşiktaş'ta Valerien Ismael çatlağı! Kaderi Fenerbahçe'nin maçına bağlı: Ya tamam, ya devam!
Beşiktaş'ta Valerien Ismael çatlağı! Kaderi Fenerbahçe'nin maçına bağlı: Ya tamam, ya devam!
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Kim Min Jae, İtalya'yı salladı! Milan - Napoli maçında öyle bir müdahale yaptı ki...
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Kim Min Jae, İtalya'yı salladı! Milan - Napoli maçında öyle bir müdahale yaptı ki...
Yorumlananlar