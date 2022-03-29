Son olarak Suudi Arabistan yarışının geride kaldığı Formula 1'de heyecan Avustralya Grand Prix'sinde devam edecek. Son şampiyon Verstappen'in kazandığı Suudi Arabistan Grand Prix'sinin ardından gelecek Avustralya Grand Prix (GP) yarışı ise merak konusu oldu. Formula 1 Avustralya Grand Prix (GP) yarışı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi? İşte o sorulara ilişkin cevaplar...

FORMULA 1 AVUSTRALYA GRAND PRİX (GP) YARIŞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Formula 1'de 3. yarışı olan Avustralya Grand Prix'sinde heyecan devam ediyor. Pist uzunluğu 5.303 km olan Melbourne pistinde gerçekleşecek olan yarış 58 tur üzerinden oluşacak.

Yarışın antrenman turları 8 Nisan 2022 Cuma günü 06.00 ve 09.00 ile 9 Nisan 2022 Cumartesi günü 06.00'da yapılacak. Sıralama turu da 9 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 09.00'da başlayacak. Zorlu ana yarış ise 10 Nisan 2022 Pazar günü saat 08.00'da gerçekleştirilecek.

FORMULA 1 AVUSTRALYA GRAND PRİX (GP) YARIŞI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Formula 1 Avustralya Grand Prix'i S Sport, S Sport 2 kanalı ve S Sport Plus platformu üzerinden şifreli olarak izlenebilecek.

Aynı zamanda S Sport kanalları Vodafone TV, Turkcell TV+, D-Smart GO, Tivibu Go, BluTV, F1 TV Pro'dan da izlenebilecek

FORMULA 1 TAKIMLAR SIRALAMASI

SIRA TAKIM PUAN 1. Scuderia Ferrari 78 2. Mercedes-AMG Petronas F1 Team 38 3. Oracle Red Bull Racing 37 4. BWT Alpine F1 Team 16 5. Haas F1 Team 12 6. Alfa Romeo F1 Team ORLEN 9 7. Scuderia AlphaTauri 8 8. McLaren F1 Team 6 9. Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team 0 10. Williams Racing 0

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