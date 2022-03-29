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Formula 1 Avustralya Grand Prix (GP) yarışı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi?

Formula 1 Avustralya Grand Prix (GP) yarışı ile ilgili bilgi almak isteyenler, internette Formula 1 Avustralya Grand Prix (GP) yarışı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi? sorularını aratmaya başladı. Biz de bu soruların cevaplarını detaylıca haberimizde derledik.

Formula 1 Avustralya Grand Prix (GP) yarışı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi?

Son olarak Suudi Arabistan yarışının geride kaldığı Formula 1'de heyecan Avustralya Grand Prix'sinde devam edecek. Son şampiyon Verstappen'in kazandığı Suudi Arabistan Grand Prix'sinin ardından gelecek Avustralya Grand Prix (GP) yarışı ise merak konusu oldu.  Formula 1 Avustralya Grand Prix (GP) yarışı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi? İşte o sorulara ilişkin cevaplar...

Formula 1 Avustralya Grand Prix (GP) yarışı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi?

FORMULA 1 AVUSTRALYA GRAND PRİX (GP) YARIŞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Formula 1'de 3. yarışı olan Avustralya Grand Prix'sinde heyecan devam ediyor. Pist uzunluğu 5.303 km olan Melbourne pistinde gerçekleşecek olan yarış 58 tur üzerinden oluşacak.

Yarışın antrenman turları 8 Nisan 2022 Cuma günü 06.00 ve 09.00 ile 9 Nisan 2022 Cumartesi günü 06.00'da yapılacak. Sıralama turu da 9 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 09.00'da başlayacak. Zorlu ana yarış ise 10 Nisan 2022 Pazar günü saat 08.00'da gerçekleştirilecek.

Formula 1 Avustralya Grand Prix (GP) yarışı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi?

FORMULA 1 AVUSTRALYA GRAND PRİX (GP) YARIŞI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Formula 1 Avustralya Grand Prix'i S Sport, S Sport 2 kanalı ve S Sport Plus platformu üzerinden şifreli olarak izlenebilecek.

Aynı zamanda S Sport kanalları Vodafone TV, Turkcell TV+, D-Smart GO, Tivibu Go, BluTV, F1 TV Pro'dan da izlenebilecek

Formula 1 Avustralya Grand Prix (GP) yarışı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi?

FORMULA 1 TAKIMLAR SIRALAMASI

SIRATAKIMPUAN
1.Scuderia Ferrari78
2.Mercedes-AMG Petronas F1 Team38
3.Oracle Red Bull Racing37
4.BWT Alpine F1 Team16
5.Haas F1 Team12
6.Alfa Romeo F1 Team ORLEN9
7.Scuderia AlphaTauri8
8.McLaren F1 Team6
9.Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team0
10.Williams Racing0

Formula 1 Avustralya Grand Prix (GP) yarışı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi?

FORMULA 1 PİLOTLAR SIRALAMASI

SIRAPİLOTPUANÜLKETAKIM
1.Charles Leclerc45MonakoFerrari
2.Carlos Sainz Jr.33İspanyaFerrari
3.Max Verstappen25HollandaRed Bull Racing
4.George Russell22Büyük BritanyaMercedes
5.Lewis Hamilton16Büyük BritanyaMercedes
6.Esteban Ocon14FransaAlpine
7.Sergio Perez12MeksikaRed Bull Racing
8.Kevin Magnussen12DanimarkaHaas
9.Valtteri Bottas8FinlandiyaAlfa Romeo
10.Lando Norris6Büyük BritanyaMcLaren

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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