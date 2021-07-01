Formula 1'de sezonun 8.yarışı olan Avusturya'da Steinmark Grand Prix'sini Red Bull takımından Max Verstappen kazanmasının ardından heyecan yine aynı pistte yapılacak olan 9'uncu yarışla devam edecek. Heyecan dolu anlara sahne olması, yarışseverleri ekrana kilitlemesi beklenen yarış hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Formula 1 Avusturya Grand Prix ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta 2021 ? Şifreli mi, şifresiz mi? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

FORMULA 1 AVUSTURYA GRAND PRİX NE ZAMAN, HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA 2021 ?

Formula 1 Avusturya Grand Prix'inde 1. Antrenman Turları, 2 Temmuz 2021 Cuma günü saat 12.30'da başlayacak.

İkinci antrenman turları da 2 Temmuz Cuma günü aynı gün saat 16.30'da gerçekleştirilecek. Söz konusu antrenman turları S Sport Plus'tan yayınlanacak.

Yarışseverleri heyecan hazırlayan üçüncü antrenman turları ise 3 Temmuz 2021 Cumartesi günü, saat 13.00'de başlayacak. S Sport Plus ve S Sport 2'den canlı olarak yayınlanacak.

Yarışta, pilotların sıralamasını belirleyecek olan sıralama turları ise 3 Temmuz 2021 Cumartesi günü saat 16.00'da S Sport Plus, S Sport 2 ve Idman TV'den yayınlanacak.

Avusturya'nın Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde 71 tur üzerinden yapılacak olan Avusturya Grand Prix ise 4 Temmuz 2021 Pazar günü, saat 16.00'da başlayacak.

Heyecan dolu anlara sahne olması beklenen yarış, S Sport Plus, S Sport 2, Idman TV'den yayınlanacak.

FORMULA 1 AVUSTURYA GRAND PRİX ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Formula 1 Avusturya Grand Prix, S Sport kanalları üzerinden şifreli olarak izlenebilecek.

S Sport, D Smart 79,Kablo TV 241,Tivibu 74,Web ,Turkcell TV+ 78,Vodafone TV 12, numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

FORMULA 1'DE SON DURUM

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR KLANSMANI

1. Max Verstappen (Hollanda): 156 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 138

3. Sergio Perez (Meksika): 96

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 86

5. Valtteri Bottas (Finlandiya): 74

TAKIMLAR KLANSMANI

1. Red Bull: 252

2. Mercedes: 212

3. McLaren: 120

4. Ferrari: 108

5. AlphaTauri: 46