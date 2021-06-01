Hız tutkunlarını ekran başına kilitleyen Formula 1'de sezonun beşinci yarışı olan Monako Grand Prix'inde Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen'in yarışı birinci tamamlamasının ardından heyecan sezonunun 6.yarışı Azerbaycan Grand Prix'i ile devam edecek. Yarışı takip etmek ve bilgi sahibi olmak isteyen hız tutkunları Formula 1 Azerbaycan Grand Prix ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda 2021? Şifreli mi, şifresiz mi? sorularının yanıtını araştırıyor. İşte detaylar...

FORMULA 1 AZERBAYCAN GRAND PRİXİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA 2021?

Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'i başkent Bakü'de bulunan 6.003 kilometrelik Bakü Şehir Pisti'nde 51 turdan üzerinden 4-6 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

GP'de ilk antrenman turu 4 Haziran Cuma günü saat 11.30'da başlayacak ve 12.30'da sona erecek. Aynı gün içinde ikinci antrenman turları ise saat 15.00'de başlayacak, 16.00'da sona erecek.

Üçüncü antrenman turları ise 5 Haziran Cumartesi günü saat 12.00'de başlayacak, saat 13.00'de ise bitecek. Sıralama Turları ise 5 Haziran Cumartesi günü saat 15.00'de başlayacak ve saat 16.00'da tamamlanacak.

Formula 1'de Azerbaycan GP'si 6 Haziran Cumartesi günü saat 15.00'de başlayacak ve saat 17.00'de sona erecek.

Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'inde 1. ve 2. antrenman turları S Sport Plus'tan takip edilebilecek.

Grand Prix'te üçüncü antrenman ve sıralama turları S Sport Plus ve S Sport 2 kanalından canlı olarak takip edilebilecek.

Azerbaycan Grand Prix'i yarışı ise S Sport Plus ve S Sport 2 kanalından ekranlara gelecek.

FORMULA 1 AZERBAYCAN GRAND PRİX ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ 2021?

4-6 Haziran 2021 tarihleri arasında ekranlara gelecek olan Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'i S Sport Plus ve S Sport 2 kanalından şifreli olarak ekranlara gelecek.

FORMULA 1'DE SON DURUM

PİLOTLAR

1. Max Verstappen (Hollanda): 105 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 101

3. Lando Norris (Büyük Britanya): 56

4. Valtteri Bottas (Finlandiya): 47

5. Sergio Perez (Meksika): 44

TAKIMLAR

1. Red Bull: 149

2. Mercedes: 148

3. McLaren: 80

4. Ferrari: 78

5. Aston Martin: 19