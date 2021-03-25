Formula 1 Bahreyn yarışı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda 2021? Şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak?

Koronavirüs salgın her spor dalı gibi etkilediği 2020 yılında Formula 1 yarış takvimi adeta alt üst olmuştu. 2021 sezonun ilk yarışı için saatler kalırken gözler şimdiden 9 ay sürecek olan Formula 1 takviminin ilk yarışı olan Bahreyn GP'sine çevrildi.

FORMULA 1 BAHREYN YARIŞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA 2021? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Formula 1'in internet sitesinde yer alan yarış takvimine göre Bahreyn Grand Prix'inde 1.Antrenman Turları 26 Mart Cuma günü Türkiye saati ile 14.30'da başlayacak. İkinci antrenman turları ise aynı gün saat 18.00'da başlayacak.

27 Mart Cumartesi günü ise 3. Antrenman turu saat 15.00'de başlayacak. Sıralama ve antrenman turlarının hepsi S Sport kanalından naklen ve şifreli olarak ekranlara gelecek.

Formula 1 Bahreyn GP'sinde Sıralama Turları da aynı gün 18.00'de başlayacak.

Bahreyn GP Formula 1 yarışı saat ise 28 Mart Pazar günü saat 18.00'de başlayacak ve S Sport 2 kanalından yayınlanacak.