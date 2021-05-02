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Formula 1 (F1) takvimi ve saatleri 2021 | Formula 1 yarışları ne zaman 2021 ?

Dünyada ve ülkemizde çok sayıda yarış tutkununun takip ettiği Formula 1'in 2021 takvimi daha önce belli olmuştu. Takvimdeki diğer yarışları merak edenler Formula 1 yarışları ne zaman 2021 ? sorusunun yanıtını merak ediyorlar. İşte Formula 1 (F1) takvimi ve saatleri 2021...

Formula 1 (F1) takvimi ve saatleri 2021 | Formula 1 yarışları ne zaman 2021 ?

Dünyaca ünlü birçok otomobil markasının takım olarak yarıştığı Formula 1 yarışları meraklıları tarafından araştırılıyor. Ülkemizde de sıkı takipçileri bulunan Formula 1 yarışlarına İstanbul Grand Prix'in Kanada Grand Prix'i yerine dahil edilmesiyle şimdiden herkesi heyecan sardı. Bu kapsamda Formula 1 (F1)  takvimi ve saatleri 2021 araştırılıyor. Peki Formula 1 yarışları ne zaman 2021 ? İşte detaylar... 

FORMULA 1 (F1)  TAKVİMİ VE SAATLERİ 2021  FORMULA 1 YARIŞLARI NE ZAMAN 2021?

09 Mayıs  İSPANYA GP BARCELONA-CATALUNYA YARIŞ PİSTİ 

23 Mayıs MONAKO GP MONTE CARLO CADDELERİ 

06 Haziran AZERBAYCAN GP BAKU CİTY CİRCUİT 

11 Haziran TÜRKİYE GP İSTANBUL PARK 

27 Haziran FRANSA GP YARIŞ PİSTİ PAUL RİCARD 

04 Temmuz  AVUSTURYA GP RED BULL RİNG 

18 Temmuz  BRİTANYA GP SİLVERSTONE 

01 Ağustos MACARİSTAN GP HUNGARORİNG 

29 Ağustos BELÇİKA GP SPA-FRANCORCHAMPS 

05 Eylül HOLLANDA GP ZANDVOORT 

12 Eylül İTALYA GP AUTODROMO NAZİONALE MONZA 

26 Eylül  RUSYA GP SOCHİ AUTODROM 

03 Ekim SİNGAPUR GP MARİNA BAY CADDE PİSTİ 

10 Ekim JAPONYA GP SUZUKA 

24 Ekim BİRLEŞİK DEVLETLER GP CİRCUİT OF THE AMERİCAS 

31 Ekim MEKSİKA GP AUTODROMO HERMANOS RODRİGUEZ 

07 Kasım BREZİLYA GP AUTÓDROMO JOSÉ CARLOS PACE 

21 Kasım AVUSTRALYA GP MELBOURNE GRAND PRİX CİRCUİT 

05 Aralık SUUDİ ARABİSTAN GP JEDDAH CADDE PİSTİ 

12 Aralık ABU DABİ GP YAS MARİNA CİRCUİT 
 

Tayfun Altuntaş
Editör
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