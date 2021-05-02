Formula 1 (F1) takvimi ve saatleri 2021 | Formula 1 yarışları ne zaman 2021 ? Dünyada ve ülkemizde çok sayıda yarış tutkununun takip ettiği Formula 1'in 2021 takvimi daha önce belli olmuştu. Takvimdeki diğer yarışları merak edenler Formula 1 yarışları ne zaman 2021 ? sorusunun yanıtını merak ediyorlar. İşte Formula 1 (F1) takvimi ve saatleri 2021...

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Dünyaca ünlü birçok otomobil markasının takım olarak yarıştığı Formula 1 yarışları meraklıları tarafından araştırılıyor. Ülkemizde de sıkı takipçileri bulunan Formula 1 yarışlarına İstanbul Grand Prix'in Kanada Grand Prix'i yerine dahil edilmesiyle şimdiden herkesi heyecan sardı. Bu kapsamda Formula 1 (F1) takvimi ve saatleri 2021 araştırılıyor. Peki Formula 1 yarışları ne zaman 2021 ? İşte detaylar... FORMULA 1 (F1) TAKVİMİ VE SAATLERİ 2021 FORMULA 1 YARIŞLARI NE ZAMAN 2021? 09 Mayıs İSPANYA GP BARCELONA-CATALUNYA YARIŞ PİSTİ



23 Mayıs MONAKO GP MONTE CARLO CADDELERİ



06 Haziran AZERBAYCAN GP BAKU CİTY CİRCUİT



11 Haziran TÜRKİYE GP İSTANBUL PARK



27 Haziran FRANSA GP YARIŞ PİSTİ PAUL RİCARD



04 Temmuz AVUSTURYA GP RED BULL RİNG



18 Temmuz BRİTANYA GP SİLVERSTONE 01 Ağustos MACARİSTAN GP HUNGARORİNG



29 Ağustos BELÇİKA GP SPA-FRANCORCHAMPS



05 Eylül HOLLANDA GP ZANDVOORT



12 Eylül İTALYA GP AUTODROMO NAZİONALE MONZA



26 Eylül RUSYA GP SOCHİ AUTODROM



03 Ekim SİNGAPUR GP MARİNA BAY CADDE PİSTİ



10 Ekim JAPONYA GP SUZUKA



24 Ekim BİRLEŞİK DEVLETLER GP CİRCUİT OF THE AMERİCAS



31 Ekim MEKSİKA GP AUTODROMO HERMANOS RODRİGUEZ



07 Kasım BREZİLYA GP AUTÓDROMO JOSÉ CARLOS PACE



21 Kasım AVUSTRALYA GP MELBOURNE GRAND PRİX CİRCUİT



05 Aralık SUUDİ ARABİSTAN GP JEDDAH CADDE PİSTİ



12 Aralık ABU DABİ GP YAS MARİNA CİRCUİT

Tayfun Altuntaş Editör formula 1