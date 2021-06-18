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  3. Formula 1 Fransa GP ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda 2021 ? Şifreli mi, şifresiz mi?

Formula 1 Fransa GP ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda 2021 ? Şifreli mi, şifresiz mi?

Yarış tutkunlarını ekran başına kilitleyen Formula 1'de heyecan Fransa GP'si ile devam edecek. Bu kapsamda yarış hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Formula 1 Fransa GP ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda 2021? Şifreli mi, şifresiz mi? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

Formula 1 Fransa GP ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda 2021 ? Şifreli mi, şifresiz mi?

Koronavirüs salgını gölgesinde devam edenFormula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Azerbaycan GP'sinin ardından Fransa'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 7. yarışıyla devam edecek. Yarış hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor. Peki Formula 1 Fransa GP ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda 2021 ? Formula 1 Fransa GP şifreli mi, şifresiz mi? 

Formula 1 Fransa GP ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda 2021 ? Şifreli mi, şifresiz mi?

FORMULA 1 FRANSA GP NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA 2021?

Fransa'nın Le Castellet bölgesindeki 5 bin 842 metrelik Paul Ricard Pisti'nde 53 tur üzerinden yapılacak yarışın birinci antrenman turları 18 Haziran Cuma günü (bugün) saat 12.30'da, ikinci antrenman turları  ise saat 16.00'da başlayacak. Söz konusu turlar S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak. Üçüncü antrenman turları ise 19 Haziran Cumartesi günü saat 13.00'de başlayacak, S Sport 2 ve S Sport Plus'tan izlenebilecek.

Sıralama turları, 19 Haziran Cumartesi günü Türkiye saati ile 16.00'da başlayacak, S Sport 2 ve S Sport Plus'tan izlenebilecek.

Formula 1 Fransa GP  ise 20 Haziran Pazar günü Türkiye saati ile 16.00'da gerçekleştirilecek,  S Sport 2 ve S Sport Plus'tan izlenebilecek.

Formula 1 Fransa GP ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda 2021 ? Şifreli mi, şifresiz mi?

FORMULA 1 FRANSA GP ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Formula 1 Fransa Grand Prix'i S Sport 2  kanalı ve S Sport Plus platformu üzerinden şifreli olarak izlenebilecek. Öte yandan S Sport kanalları Vodafone TV, dışında Turkcell’in TV+, D-Smart GO,  Tivibu Go,  BluTV,  F1 TV Pro'den izlenebilecek.  

Formula 1 Fransa GP ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda 2021 ? Şifreli mi, şifresiz mi?

FORMULA 1'DE SON DURUM

Fransa Grand Prix'si öncesi Mercedes takımından Lewis Hamilton'ın 3, Red Bull'dan Max Verstappen'in 2, takım arkadaşı Sergio Perez'in ise bir yarı ş galibiyeti bulunuyor.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR KLANSMANINDA SON DURUM

1. Max Verstappen (Hollanda): 105 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 101

3. Sergio Perez (Meksika): 69

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 66

5. Charles Leclerc (Monako): 52

TAKIMLAR KLANSMANI

1. Red Bull: 174

2. Mercedes: 148

3. Ferrari: 94

4. McLaren: 92

5. AlphaTauri: 39

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