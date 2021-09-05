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  3. Formula 1 Hollanda Grand Prix'sinde kazanan isim Verstappen!

Formula 1 Hollanda Grand Prix'sinde kazanan isim Verstappen!

Formula 1'de heyecan sezonun 13. ayağı Hollanda Grand Prix'i ile kaldığı yerden devam etti. Red Bull-Honda takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, evinde düzenlenen yarışı kazanan taraf oldu.

Formula 1 Hollanda Grand Prix'sinde kazanan isim Verstappen!

4,2 kilometrelik Zandvoort pistinde düzenlenen yarışa seyirci avantajıyla çıkan Verstappen, ilk sıradan başladığı yarışın pit-stop stratejilerinde, rakibi Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton'a karşı üstünlük kurmayı başardı. Yarışın büyük bölümünde Hamilton ile arasında liderlik mücadelesi geçen Verstappen bu mücadeleden galip ayrıldı.

VERSTAPPEN YENİDEN ZİRVEDE

Bu zaferle pilotlar klasmanında Hamilton'ı geçerek yeniden zirveye yerleşen Verstappen, bu yarışla birlikte sezonun yedinci yarışını kazanmış oldu.

Hamilton, liderin 20.932 saniye gerisinde ikinci, Hamilton'un takım arkadaşı Fin Valtteri Bottas ise liderin 56.460 saniye ardında yarışı üçüncü sırada tamamladı. AlphaTauri'nin Fransız sürücüsü Pierre Gasly de dördüncü sırada yer aldı.

Formula 1'de sezonun 14. yarışı, 12 Eylül Pazar günü İtalya'da koşulacak.

FORMULA 1 PİLOTLAR SIRALAMASI

1.    Max Verstappen    224.5
2.    Lewis Hamilton     221.5
3.    Valtteri Bottas       123
4.    Lando Norris         114
5.   Sergio Pérez          108
6.   Charles Leclerc      92
7.    Carlos Sainz          89.5
8.    Pierre Gasly           66
9.    Daniel Ricciardo     56
10.    Fernando Alonso   6

FORMULA 1 TAKIMLAR SIRALAMASI

1.MERCEDES344.5
2.RED BULL RACING HONDA332.5
3.FERRARI181.5
4.MCLAREN RENAULT170
5.Alpine F1 Team90
6.AlphaTauri84
7.Aston Martin53
8.WILLIAMS MERCEDES20
9.ALFA ROMEO RACING FERRARI3
10.HAAS FERRARI0

Formula 1 Hollanda Grand Prix'sinde kazanan isim Verstappen!

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