Formula 1 Hollanda Grand Prix'sinde kazanan isim Verstappen! Formula 1'de heyecan sezonun 13. ayağı Hollanda Grand Prix'i ile kaldığı yerden devam etti. Red Bull-Honda takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, evinde düzenlenen yarışı kazanan taraf oldu.

4,2 kilometrelik Zandvoort pistinde düzenlenen yarışa seyirci avantajıyla çıkan Verstappen, ilk sıradan başladığı yarışın pit-stop stratejilerinde, rakibi Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton'a karşı üstünlük kurmayı başardı. Yarışın büyük bölümünde Hamilton ile arasında liderlik mücadelesi geçen Verstappen bu mücadeleden galip ayrıldı. VERSTAPPEN YENİDEN ZİRVEDE Bu zaferle pilotlar klasmanında Hamilton'ı geçerek yeniden zirveye yerleşen Verstappen, bu yarışla birlikte sezonun yedinci yarışını kazanmış oldu. Hamilton, liderin 20.932 saniye gerisinde ikinci, Hamilton'un takım arkadaşı Fin Valtteri Bottas ise liderin 56.460 saniye ardında yarışı üçüncü sırada tamamladı. AlphaTauri'nin Fransız sürücüsü Pierre Gasly de dördüncü sırada yer aldı. Formula 1'de sezonun 14. yarışı, 12 Eylül Pazar günü İtalya'da koşulacak. FORMULA 1 PİLOTLAR SIRALAMASI 1. Max Verstappen 224.5

2. Lewis Hamilton 221.5

3. Valtteri Bottas 123

4. Lando Norris 114

5. Sergio Pérez 108

6. Charles Leclerc 92

7. Carlos Sainz 89.5

8. Pierre Gasly 66

9. Daniel Ricciardo 56

10. Fernando Alonso 6 FORMULA 1 TAKIMLAR SIRALAMASI 1. MERCEDES 344.5 2. RED BULL RACING HONDA 332.5 3. FERRARI 181.5 4. MCLAREN RENAULT 170 5. Alpine F1 Team 90 6. AlphaTauri 84 7. Aston Martin 53 8. WILLIAMS MERCEDES 20 9. ALFA ROMEO RACING FERRARI 3 10. HAAS FERRARI 0 formula 1