Formula 1 İstanbul Grand Prix (GP) antrenman turları tamamlandı!

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sine artık sayılı günler kaldı. Bu büyük yarışın öncesinde ise ilk olarak antrenman turları düzenlendi. Şampiyonluğun en önemli adaylarından biri olan Mercedes'in pilotu Lewis Hamilton, ilk antrenman seansında tur rekoru kırarak birinci oldu. İkinci antrenman turunda ise bu kez de kendi rekorunu kıran Britanyalı pilot, iki antrenman seansını da lider bitirmiş oldu.

FORMULA BİR İLK ANTRENMAN SEANSI

Intercity İstanbul Park'ta 5,3 kilometrelik pistte gerçekleştirilen ve 1 saat süren ilk antrenman turlarında en iyi dereceleri, Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Red Bull pilotu Max Verstappen ve Ferrari pilotu Charles Leclerc yaptı.

Tur süreleri ise şu şekilde:

1 Lewis Hamilton Mercedes 1.24.178

2 Max Verstappen Red Bull 1.24.603 +0.425

3 Charles Leclerc Ferrari 1.24.654 +0.476

4 Valtteri Bottas Mercedes 1.24.842 +0.664

5 Carlos Sainz Ferrari 1.24.860 +0.682

6 Esteban Ocon Alpine 1.24.909 +0.731

7 Lando Norris McLaren 1.25.347 +1.169

8 Pierre Gasly AlphaTauri 1.25.382 +1.204

9 Fernando Alonso Alpine 1.25.383 +1.205

10 Sergio Perez Red Bull 1.25.459 +1.281

11 George Russell Williams 1.25.685 +1.507

12 Daniel Ricciardo McLaren 1:25.750 +1.572

13 Sebastian Vettel Aston Martin 1.25.810 +1.632

14 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1.25.813 +1.635

15 Nicholas Latifi Williams 1.25.863 +1.685

16 Kimi Raikkonen Alfa Romeo 1.25.933 +1.755

17 Lance Stroll Aston Martin 1.26.361 +2.183

18 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1.26.424 +2.246

19 Mick Schumacher Haas 1.26.636 +2.458

20 Nikita Mazepin Haas 1.27.019 +2.841

FORMULA 1 İKİNCİ ANTRENMAN SEANSI

İkinci antrenman turlarında lider, 1.23.804'lık turu ile Mercedes pilotu Lewis Hamilton oldu. İkinci sırada ise, 1.23.970'lik turu ile Ferrari pilotu Charles Leclerc yer aldı. Mercedes pilotu Valtteri Bottas ise 1.24.214'lük süresiyle üçüncü sıranın sahibi oldu.