Formula 1 İstanbul Grand Prix (GP) antrenman turları tamamlandı!
Formula 1'de uzun zaman aradan sonra Türkiye Grand Prix'sinde heyecan yeniden başlıyor. Bu kapsamda ilk olarak antrenman turlarına çıkıldı. Lewis Hamilton iki antrenman turunu da birinci olarak tamamladı.
Formula 1 Türkiye Grand Prix'sine artık sayılı günler kaldı. Bu büyük yarışın öncesinde ise ilk olarak antrenman turları düzenlendi. Şampiyonluğun en önemli adaylarından biri olan Mercedes'in pilotu Lewis Hamilton, ilk antrenman seansında tur rekoru kırarak birinci oldu. İkinci antrenman turunda ise bu kez de kendi rekorunu kıran Britanyalı pilot, iki antrenman seansını da lider bitirmiş oldu.
FORMULA BİR İLK ANTRENMAN SEANSI
Intercity İstanbul Park'ta 5,3 kilometrelik pistte gerçekleştirilen ve 1 saat süren ilk antrenman turlarında en iyi dereceleri, Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Red Bull pilotu Max Verstappen ve Ferrari pilotu Charles Leclerc yaptı.
Tur süreleri ise şu şekilde:
1 Lewis Hamilton Mercedes 1.24.178
2 Max Verstappen Red Bull 1.24.603 +0.425
3 Charles Leclerc Ferrari 1.24.654 +0.476
4 Valtteri Bottas Mercedes 1.24.842 +0.664
5 Carlos Sainz Ferrari 1.24.860 +0.682
6 Esteban Ocon Alpine 1.24.909 +0.731
7 Lando Norris McLaren 1.25.347 +1.169
8 Pierre Gasly AlphaTauri 1.25.382 +1.204
9 Fernando Alonso Alpine 1.25.383 +1.205
10 Sergio Perez Red Bull 1.25.459 +1.281
11 George Russell Williams 1.25.685 +1.507
12 Daniel Ricciardo McLaren 1:25.750 +1.572
13 Sebastian Vettel Aston Martin 1.25.810 +1.632
14 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1.25.813 +1.635
15 Nicholas Latifi Williams 1.25.863 +1.685
16 Kimi Raikkonen Alfa Romeo 1.25.933 +1.755
17 Lance Stroll Aston Martin 1.26.361 +2.183
18 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1.26.424 +2.246
19 Mick Schumacher Haas 1.26.636 +2.458
20 Nikita Mazepin Haas 1.27.019 +2.841
FORMULA 1 İKİNCİ ANTRENMAN SEANSI
İkinci antrenman turlarında lider, 1.23.804'lık turu ile Mercedes pilotu Lewis Hamilton oldu. İkinci sırada ise, 1.23.970'lik turu ile Ferrari pilotu Charles Leclerc yer aldı. Mercedes pilotu Valtteri Bottas ise 1.24.214'lük süresiyle üçüncü sıranın sahibi oldu.