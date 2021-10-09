Formula 1 İstanbul Grand Prix'sinin (GP) galibi belli oldu! Galibiyete Bottas uzandı

Formula 1'de sezonun 16. yarışı olan İstanbul Grand Prix'si ile heyecan kaldığı yerden devam etti. Pilotlar klasmanında 1. sırada bulunan Hamilton'un cezası nedeniyle 10. sıradan başlayacağı yarış, Verstappen ile arasındaki mücadelenin de kızışmasına neden oldu. Bu heyecan dolu yarışı Valtteri Bottas kazandı.

2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 16. yarışı olan Türkiye Grand Prix'sini Mercedes’in Finlandiyalı pilotu Valtteri Bottas kazandı. Bottas pole pozisyonunda başladığı yarışta damalı bayrağı ilk gören sürücü oldu. Red Bull pilotlarından Verstappen yarışı ikinci bitirirken, Sergio Perez üçüncü sırada tamamladı. Son şampiyon Lewis Hamilton ise yarışı Leclerc'in arkasında beşinci sırada bitirdi.

HAMILTON BEŞİNCİ

Lewis Hamilton sıralama turlarında rekor kırarak ilk sırada tamamlamıştı. Ancak motor değişikliğine gittiği için 10 sıra geriden başlama cezası almış ve 11. sırada başlangıç yapabilmişti. Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton yarışmayı beşinci tamamladı.

YAĞIŞ PİLOTLARI ZORLADI

Yağışlı hava pilotları oldukça zorladı. Yarış başlamasının ardından ilk virajda Alpine’nin deneyimli pilotu Fernando Alonso spin attı ve 12 sıra gerileyerek 17. sıraya kadar geriledi. İlk turdan sonra Alpha Tauri takımından Pierre Gasly ile Alpine takımından Fernando Alonso 5'er saniye ceza aldılar.

Aracının güç ünitesinde değişiklik nedeniyle son sırada başlayan McLaren pilotu Daniel Ricciardo, sıralama turlarını 15. sırada tamamlamıştı.

YAĞIŞLI HAVAYA RAĞMEN İLGİ BÜYÜKTÜ

Yarışın öncesinde pilotlar pisti dolaştılar. F1 pilotları geçit töreninde ise üstü açık otobüsle Intercity İstanbul Park Pisti’nde tur attılar. Yarışı izlemeye gelen seyirciler, İstanbul'daki yağışlı havaya karşın F1 pilotlarına büyük ilgi gösterdiler. Pilotlar da el sallayarak seyircilere karşılıkta bulundu.