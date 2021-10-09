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  3. Formula 1 İstanbul Grand Prix'sinin (GP) galibi belli oldu! Galibiyete Bottas uzandı

Formula 1 İstanbul Grand Prix'sinin (GP) galibi belli oldu! Galibiyete Bottas uzandı

Formula 1'de Türkiye Grand Prix'i sona erdi! Hamilton bu kez ipi göğüsleyemedi. Yağış altında geçen yarış ilginç anlara sahne oldu.

Formula 1 İstanbul Grand Prix'sinin (GP) galibi belli oldu! Galibiyete Bottas uzandı

Formula 1'de sezonun 16. yarışı olan İstanbul Grand Prix'si ile heyecan kaldığı yerden devam etti. Pilotlar klasmanında 1. sırada bulunan Hamilton'un cezası nedeniyle 10. sıradan başlayacağı yarış, Verstappen ile arasındaki mücadelenin de kızışmasına neden oldu. Bu heyecan dolu yarışı Valtteri Bottas kazandı.

Formula 1 İstanbul Grand Prix'sinin (GP) galibi belli oldu! Galibiyete Bottas uzandı

2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 16. yarışı olan Türkiye Grand Prix'sini Mercedes’in Finlandiyalı pilotu Valtteri Bottas kazandı. Bottas pole pozisyonunda başladığı yarışta damalı bayrağı ilk gören sürücü oldu. Red Bull pilotlarından Verstappen yarışı ikinci bitirirken,  Sergio Perez üçüncü sırada tamamladı. Son şampiyon Lewis Hamilton ise yarışı Leclerc'in arkasında beşinci sırada bitirdi.

Formula 1 İstanbul Grand Prix'sinin (GP) galibi belli oldu! Galibiyete Bottas uzandı

HAMILTON BEŞİNCİ 

Lewis Hamilton sıralama turlarında rekor kırarak ilk sırada tamamlamıştı. Ancak motor değişikliğine gittiği için 10 sıra geriden başlama cezası almış ve 11. sırada başlangıç yapabilmişti. Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton yarışmayı beşinci tamamladı. 

Formula 1 İstanbul Grand Prix'sinin (GP) galibi belli oldu! Galibiyete Bottas uzandı

YAĞIŞ PİLOTLARI ZORLADI

Yağışlı hava pilotları oldukça zorladı. Yarış başlamasının ardından ilk virajda Alpine’nin deneyimli pilotu Fernando Alonso spin attı ve 12 sıra gerileyerek 17. sıraya kadar geriledi. İlk turdan sonra  Alpha Tauri takımından Pierre Gasly ile Alpine takımından Fernando Alonso 5'er saniye ceza aldılar.

Formula 1 İstanbul Grand Prix'sinin (GP) galibi belli oldu! Galibiyete Bottas uzandı

Aracının güç ünitesinde değişiklik nedeniyle son sırada başlayan McLaren pilotu Daniel Ricciardo, sıralama turlarını 15. sırada tamamlamıştı. 

Formula 1 İstanbul Grand Prix'sinin (GP) galibi belli oldu! Galibiyete Bottas uzandı

 YAĞIŞLI HAVAYA RAĞMEN İLGİ BÜYÜKTÜ

      Yarışın öncesinde pilotlar pisti dolaştılar. F1 pilotları geçit töreninde ise üstü açık otobüsle Intercity İstanbul Park Pisti’nde tur attılar. Yarışı izlemeye gelen seyirciler, İstanbul'daki yağışlı havaya karşın F1 pilotlarına büyük ilgi gösterdiler. Pilotlar da el sallayarak seyircilere  karşılıkta bulundu. 

   

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