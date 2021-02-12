Formula 1 pilotu Fernando Alonso'dan kötü haber! Kaza geçirdi...

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda iki şampiyonluğu bulunan İspanyol pilot Fernando Alonso, trafik kazası geçirdi.

Takımı Alpine'den yapılan açıklamada, İsviçre'de bisiklet sürerken trafik kazası geçiren 39 yaşındaki pilotun bilincinin açık olduğu ve yarın sabah detaylı sağlık kontrolüne gireceği belirtildi.

Alonso'ya yakın olan kaynaklar, BBC'ye verdikleri bilgide Lugano'daki evi yakınlarında bir otomobilin kendisine çarptığını ve çenesinde bir kırık olduğuna dair ibareler olduğunu belirtti. Alonso'nun bu alanda bir uzmanın bulunduğu Bern şehrine gideceği belirtildi. Bu kazanın ardından Alonso'nun gelecek ay Bahreyn'de başlayacak yeni sezona katılıp katılamayacağına dair soru işaretleri ortaya çıktı.

Renault takımıyla 2005 ve 2006'da şampiyonluk yaşayan Fernando Alonso, son olarak McLaren takımıyla 2018 yılında Formula 1'e veda etmiş ve kariyerini diğer otomobil yarışlarına yönlendirmişti.