TFF duyurdu: Galatasaray-Kasımpaşa maçının saati değişti!YDUS nedir? Kimler başvurabilir?2020-YDUS sınava giriş belgeleri yayımlandıSON DAKİKA! Barış Pınarı Harekatı'na sızma girişimde bulunan 3 terörist öldürüldü!Eda Özülkü kimdir? Kaç yaşında, nereli? Kiminle evli?Tanrı Bulmaca anlamı nedir? Tanrı Bulmaca karşılığı nedir?Metin Özülkü kimdir? Kaç yaşında, nereli? Kayahan'ın yeğeni mi?Gelinim Mutfakta 12 Şubat Cuma günü kim elendi? | Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı?Formula 1 pilotu Fernando Alonso'dan kötü haber! Kaza geçirdi...ALES nedir ve kimler girebilir 2021? ALES sınavında hangi konulardan soru çıkıyor?
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Formula 1 pilotu Fernando Alonso'dan kötü haber! Kaza geçirdi...

Formula 1 pilotu Fernando Alonso'dan kötü haber! Kaza geçirdi...

Formula 1'de iki dünya şampiyonluğu bulunan İspanyol pilot Fernando Alonso, trafik kazası geçirdi.

Formula 1 pilotu Fernando Alonso'dan kötü haber! Kaza geçirdi...

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda iki şampiyonluğu bulunan İspanyol pilot Fernando Alonso, trafik kazası geçirdi.

Takımı Alpine'den yapılan açıklamada, İsviçre'de bisiklet sürerken trafik kazası geçiren 39 yaşındaki pilotun bilincinin açık olduğu ve yarın sabah detaylı sağlık kontrolüne gireceği belirtildi.

Alonso'ya yakın olan kaynaklar, BBC'ye verdikleri bilgide Lugano'daki evi yakınlarında bir otomobilin kendisine çarptığını ve çenesinde bir kırık olduğuna dair ibareler olduğunu belirtti. Alonso'nun bu alanda bir uzmanın bulunduğu Bern şehrine gideceği belirtildi. Bu kazanın ardından Alonso'nun gelecek ay Bahreyn'de başlayacak yeni sezona katılıp katılamayacağına dair soru işaretleri ortaya çıktı.

Renault takımıyla 2005 ve 2006'da şampiyonluk yaşayan Fernando Alonso, son olarak McLaren takımıyla 2018 yılında Formula 1'e veda etmiş ve kariyerini diğer otomobil yarışlarına yönlendirmişti.

Onur Çelik
Spor Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT