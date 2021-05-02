Formula 1 Portekiz GP 2021 canlı yayın izle |Canlı veren kanallar | Formula 1 Portekiz GP'i nasıl izlerim?

Formula 1'de 66 tur üzerinden gerçekleştirilecek olan Portekiz GP'si heyecanı bugün yaşanacak. 306, 826 kilometre olacak olan yarış mesafesinde hız tutkunları adrenalin dolu anlar yaşayacaklar. Mercedes pilotu ve geçtiğimiz yılın şampiyonu Lewis Hamilton'un ilk sıradan başlayacağı yarışı izlemek isteyenler Formula 1 Portekiz GP canlı yayın izle 2021 | Formula 1 Portekiz GP'i nasıl izlerim 2021 ? sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte Formula 1 Portekiz GP'sini veren kanallar...

FORMULA 1 PORTEKİZ GP 2021 CANLI YAYIN İZLE

Formula 1 Portekiz GP'si ülkemizde S Sport 2 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek. S Sport platformu üzerinden yarışı izlemek için üye olmanız gerekmektedir.

S Sport'a üye olmak için tıklayınız.

ESPN kanalını canlı izlemek için tıklayınız.

FORMULA 1 PORTEKİZ 2021 CANLI VEREN KANALLAR

Formula 1 Portekiz GP'sini canlı yayınla verecek kanallar şunlardır:

FORMULA 1 PORTEKİZ GP'İ NASIL İZLERİM 2021 ?

Formula 1 Portekiz GP'sini ülkemizde Vodafone TV'de S Sport kanalı üzerinden akıllı telefonlarınızdan canlı olarak izleyebilirsiniz. Bunun dışında Turkcell’in TV+, D-Smart GO, Tivibu Go, BluTV, F1 TV Pro uygulaması üzerinden izleyebilirsiniz.