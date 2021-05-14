Kısaltması F1 olan, Grand Prix Yarışları olarak da bilinen, tek kişilik, açık tekerlekli otomobil yarışlarının en yüksek düzeyini oluşturan yarışlar dizisi olan Formula 1'in Türkiye Grand Prix'inin iptal edildiği haberleri üzerine sporseverler tarafından araştırılan Formula 1 Türkiye GP iptal mi oldu? F1 Türkiye GP neden iptal edildi 2021? sorularının cevabı haberimizde...

FORMULA 1 TÜRKİYE GP İPTAL Mİ OLDU? F1 TÜRKİYE GP NEDEN İPTAL EDİLDİ 2021?

Bir yıl boyunca, her birine Grand Prix adı verilen ve değişik ülkelerde özel yollarda koşulan yarışlardan oluşan Formula 1, 2021 GP'sinde Türkiye'de gerçekeleşecekti. Ancak yapılan son açıklamada, artan yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle haziran ayında Türkiye'de gerçekleştirilecek yarışın iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada "Seyahat kısıtlamaları nedeniyle Haziran ayında Türkiye'deki yarışı gerçekleştirmemiz maalesef mümkün değil" ifadelerine yer verildi.