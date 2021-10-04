Formula 1 de heyecan sezonun 16. yarışı ile devam edecek. Rusya grand Prix'sini kazanarak liderliği yeniden ele geçiren Hamilton ile ikinci Verstappen'in kıyasıya mücadelesi Türkiye Grand Prix'si ile sürecek. Ülkemizde düzenlenecek heyecan dolu bu yarışı takip etmek isteyen yarış tutkunlarının aklına ise Formula 1 Türkiye Grand Prix (GP) yarışı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi? Soruları geldi. İşte cevaplar...

FORMULA 1 TÜRKİYE GRAND PRİX (GP) YARIŞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye'de bulunan 5338 kilometrelik İstanbul Park pistinde üzerinden düzenlenecek yarışta antrenman turları 8 Ekim 2021 Cuma günü TSİ 11.30 ve 15.00 ile 9 Ekim 2021 Cumartesi günü 12.00 ve 17.00 saatlerinde yapılacak. Zorlu ana yarış ise 10 Ekim 2021 Pazar günü saat 15.00'da başlayacak.

FORMULA 1 TÜRKİYE GRAND PRİX (GP) YARIŞI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Formula 1 Türkiye Grand Prix'i S Sport kanalı ve S Sport 2platformu üzerinden şifreli olarak izlenebilecek. Aynı zamanda S Sport kanalları Vodafone TV, Turkcell TV+, D-Smart GO, Tivibu Go, BluTV, F1 TV Pro'dan da izlenebilecek