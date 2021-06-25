Formula1 Türkiye Grand Prix'i olacak mı? | F1 Türkiye GP yarışı ne zaman, hangi gün?

Formula 1 yarışlarının Türkiye Grand Prix'i, pandemi sebebiyle iptal edilince F1 hayranlarını üzen bu kararın ardından yetkililer, Formula 1'in, 2021 yılı takvimi kapsamında Intercity İstanbul Park’a geri döneceğini açıkladı. Bunun üzerine, Formula1 Türkiye Grand Prix'i olacak mı? | F1 Türkiye yarışı ne zaman, hangi gün? soruları araştırılıyor. İşte detaylar...

FORMULA1 TÜRKİYE GRAND PRİX'İ OLACAK MI? | F1 TÜRKİYE YARIŞI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Formula 1, 2021 yılı takvimi kapsamında Intercity İstanbul Park’a geri dönüyor. Intercity İstanbul Park, 1-2-3 Ekim tarihlerinde tekrar bu heyecana ev sahipliği yapacak.

Kısaltması F1 olan, Grand Prix Yarışları olarak da bilinen Formula 1; tek kişilik, açık tekerlekli otomobil yarışlarının en yüksek düzeyini oluşturan yarışlar dizisidir.

F1; bir yıl boyunca, her birine Grand Prix adı verilen ve değişik ülkelerde özel yollarda koşulan yarışlardan oluşur. Yıl sonunda toplanan puanlara göre Pilotlar Şampiyonluğu ile Takımlar Şampiyonası (Otomobil Yapımcıları Birinciliği) ödülleri verilir.

Yarışları Jean Todt'un başkanlığını yaptığı FIA (Uluslararası Otomobil Federasyonu) düzenler. F1'in geçmişinde yarışların çoğunluğu Avrupa'da yapılmış olmasına karşın, son yıllarda artan sayıda yarışlar Avrupa dışına kaydırılmaktadır. Bunda ana neden, FIA'nın gelişen yeni pazarlara açılmak istemesi olsa da, yasal düzenlemelerin AB ülkelerindeki kadar sıkı olmadığı ülkelerin çekiciliği de bu kararda etkin olmuştur. Son yıllarda AB'deki yarışlarda, sağlık gerekçeleriyle tütün ürünlerinin tanıtımlarının yasaklanması, ölümle sonuçlanan bazı kazaların yerel savcılıklarca (takımların savsaması sonucu olup olmadığının) soruşturulması, FIA'ca hoş karşılanmamıştır. Dünyanın en çok izlenen spor dallarındandır. 2010 yılında dünya çapında 527 milyon televizyon izleyicisine ulaşmıştır