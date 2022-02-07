“Foto Manipülasyon” sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu

Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi birbirinden değerli eserlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Grafik tasarımcısı Yasin Yaman’ın “Yasin Yaman’la Foto Manipülasyon” Sergisi’nin açılışı gerçekleştirildi.

Sergide, genç tasarımcının İstanbul’un tarihi yapı ve mekanlarına yönelik “Foto Manipülasyon” tekniğiyle ortaya çıkardığı eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Yasin Yaman’ın uyguladığı “Foto Manipülasyon” tekniğiyle ortaya çıkardığı eserleri izleyenleri şaşırttı.

40 eserin bulunduğu “Yasin Yaman’la Foto Manipülasyon” Sergisi 28 Şubat’a kadar açık kalacak.

Foto-Manipülasyon Nedir?

Fantastik bir dünyayı temsil eden bu çalışma modeli foto-manipülasyon tekniği olarak biliniyor. Fotoğraf işleme programlarıyla dijital fotoğraflar üzerinde yapılan değişiklik olarak adlandırılan foto-manipülasyon tekniği, birden fazla fotoğraf birleştirme yoluyla uygulanabildiği gibi sadece tek bir fotoğraf uygulanabiliyor. Bu yöntemle fotoğraflar olduğundan bambaşka görünüm ve anlatıma dönüşebiliyor.