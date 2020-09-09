FOX TV Yayın akışı | 10 Eylül Perşembe Fox TV yayın akışı bugün neler var?

FOX TV 10 Eylül Perşembe yayın akışı bugün neler var? Birbirinden iddialı dizilerin eğlenceli programların yer aldığı FOX TV'nin günlük yayın akışı programını sizler için derledik. Peki 10 Eylül Perşembe FOX TV yayın akışı bugün neler var?

FOX TV 10 Eylül 2020 Perşembe Yayın Akışı

08:00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 Zümrüdüanka

14:00 Temizlik Benin İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Mucize Doktor

23:15 Bay Yanlış

MUCİZE DOKTOR 29. BÖLÜM FRAGMANI