ABD Büğyükelçiliği'nde görevli eski polise FETÖ cezasıMütercimler'e bir suç duyurusu da AK Parti Gençlik KollarındanKozlu maden ocağında iş kazası; 1 yaralıKoronavirüs nedeniyle artan doğa vakaları beraberinde kayıplarım da getirdiFenerbahçe'ye yıldız orta saha: Christian Eriksen geliyor!Suudi Arabistan ve BAE Yemen'de savaş suçu işliyorAltın Koza'da 22 kısa film birincilik için yarışacakABD Başkanı Trump mutlu olacak! Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi8. sınıf ve 12. sınıf okula ne zaman gidecek? MEB 2020-2021 takvimiHakkari ve Tunceli'de 5 terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. FOX TV Yayın akışı | 10 Eylül Perşembe Fox TV yayın akışı bugün neler var?

FOX TV Yayın akışı | 10 Eylül Perşembe Fox TV yayın akışı bugün neler var?

FOX TV yayın akışı ve bugün FOX TV'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 10 Eylül Perşembe Fox TV yayın akışı bugün neler var? İşte FOX TV yayın akışı...

FOX TV Yayın akışı | 10 Eylül Perşembe Fox TV yayın akışı bugün neler var?

FOX TV 10 Eylül Perşembe yayın akışı bugün neler var? Birbirinden iddialı dizilerin eğlenceli programların yer aldığı FOX TV'nin günlük yayın akışı programını sizler için derledik. Peki 10 Eylül Perşembe FOX TV yayın akışı bugün neler var?

FOX TV 10 Eylül 2020 Perşembe Yayın Akışı

08:00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 Zümrüdüanka

14:00 Temizlik Benin İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Mucize Doktor

23:15 Bay Yanlış

MUCİZE DOKTOR 29. BÖLÜM FRAGMANI

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT