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FOX TV Yayın Akışı | Masumiyet ilk bölümüyle FOX'ta

FOX TV 24 Şubat 2021 Çarşamba yayın akışı hakkında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Gündüz kuşağında "Zuhal Topal'la Sofrada" yer alırken, günün ikinci yarsında ise "Masumiyet" dizisi ilk bölümüyle seyirci karşısında olacak.. İşte FOX TV yayın akışı...

FOX TV Yayın Akışı | Masumiyet ilk bölümüyle FOX'ta

24 Şubat 2021 Çarşamba FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi dizi ve programlar var? Gündüz kuşağında " Zuhal Topal'la Sofrada" adlı yemek  programı yer alırken, akşam ise heyecanla beklenen dizi "Masumiyet" ilk bölümüyle seyirci karşısında olacak. Peki FOX TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 24 Şubat 2021 Çarşamba FOX TV yayın akışı...

FOX TV Yayın Akışı | Masumiyet ilk bölümüyle FOX'ta

FOX TV 24 ŞUBAT 2021 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat
11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Bay Yanlış
14:00 Temizlik Benin İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Masumiyet

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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