FOX TV Yayın Akışı | Zümrüdüanka yeni bölümde ne olacak?

30 Aralık Çarşamba FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi dizi ve programlar var? Gündüz kuşağında "Temizlik Benin İşim" adlı program yer alırken, günün ikinci yarısında "Zuhal Topal'la" Sofrada ekranlarda olacak. Akşam ise sevilen dizi "Zümrüdüanka" saat 20.00'de yeni bölümüyle FOX TV ekranlarında olacak. Peki FOX TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 30 Aralık Çarşamba FOX TV yayın akışı...

FOX TV 30 Aralık 2020 Çarşamba Yayın Akışı

08:00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 Aşk Yeniden

14:00 Temizlik Benin İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Zümrüdüanka

ZÜMRÜANKA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Doğal yoldan ebeveyn olamayacaklarını öğrenen Zümrüt ve Serhat için tek çare, taşıyıcı annedir. Ancak Azimet’in bunun için Deniz’i önermesi, böyle hassas bir konuda bile Zümrüt’ü saf dışı etmeye çalışması ikisini de çileden çıkarır. Serhat’ın önceliği Zümrüt’tür ve artık eşi ne isterse o olacaktır. Latif’in cebinden para dolu zarfı alarak kayıplara karışan Meliha; başta babası olmak üzere herkesi büyük bir hüsrana uğratır. Verdiği ani ve çocukça karar, onu geri dönülmez bir yola sokar. Gururu için yaşayan Rüstem ise kızının çaldığı parayı ne pahasına olursa olsun ödeyecektir.

Behram’a yakalanmaktan kıl payı kurtulan Canan, içinde bulunduğu durumun önemini kavramaya ve Abbas’la girdiği bu sonu olmayan ilişkiyi sorgulamaya başlar. Bir an önce aile olmak isteyen Zümrüt Serhat çifti; Kıbrıs’a gitme kararı alırken Azimet son kozunu oynar. Ve roller bir kere daha değişir.

ZÜMRÜANKA YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Azimet’in akıl almaz planı işe yarar ve Deniz, Zümrüt’ün isteğiyle tekrar konağa döner. Serhat başta buna bir anlam veremese de nedenini öğrendiğinde, büyük tepki gösterir. Ancak Zümrüt kararını vermiştir.

Babasının ihanetiyle bir kere daha sarsılan Suhandan; kimsenin beklemediği bir adım atarak başta Abbas olmak üzere herkesi şok eder. Ama asıl şoku kendi yaşayacaktır. Bildiği tek şey ise aslında hiçbir şey bilmediğidir. Aynı bilgiye ulaşan Behram’ın ise hissettiği tek şey hayal kırıklığı ve öfke olur. Zümrüt’ün teklifini düşünmek isteyen Deniz, Azimet’in kendisini de kandırdığını öğrenir. Evden ayrılmak ister. Üstüne oynanan oyundan şans eseri haberdar olan Zümrüt ise çok öfkelidir. Konağa geldiğinde, üç kadın arasında büyük bir hesaplaşma yaşanır.