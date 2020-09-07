FOX TV'de yeni dönem! Fatih Portakal'dan dikkat çeken paylaşım

Fatih Portakal, görevden ayrılma kararı sonrası bugün koltuğu Selçuk Tepeli'ye devretti.

Fatih Portakal, sosyal medya hesabında konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

FATİH PORTAKAL'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Fatih Portakal, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Ve gün birinde @foxhaber’e konuk olarak gelmek de varmış. @selcukktepeliofficial ile haberde birlikte olacagız. Başarılar dliyorum"

Göreve başlayan Selçuk Tepeli ise FOX TV'deki ilk yayınında "Alışkanlıkların değişmesi kolay değil, benim için de öyle ama onlar değişmedikçe yeni maceraya başlamak mümkün olmuyor. Maceranın büyüğüne Fatih Portakal başlıyor, çünkü o güzel bir şey yaptı, iyi bir şey yaptı, bunu tamamladı" dedi.

Tepeli, "Benim Fatih Portakal'ın yerini doldurmama imkan yok. Peki 'Neden ben?' Çünkü yakınlarda oturuyorum. Bu sebepten ötürü akıllara ben gelmiş olabilirim" ifadelerini kullandı.

Fatih Portakal'ın açıklamaları şöyle oldu:

“Bence çok iyi yaptınız. Ben de sizi tanımıyorum. Siz de beni tanımıyorsunuz. Layık olduğunu düşünüyorum. Efsaneyi kabul etmiyorum ama işimi iyi yapıyorum. Bana özgürlük ortamı sağlayan bir yerde çalışıyorum. Süper dostluklarım var. Ekip ruhuyla çalıştık. O yüzden şanslıyım. İşimi seviyorum. İyi de yapmaya çalışıyorum. Doğan Şentürk burada. Haberin başındaki bir insan. Ne diyeceği belli değil. Hiç sormaz bana. 10 yılda dört kere beş kere sadece haber için tartışmışızdır. O yüzden çok şanslıyım. Herkes bir şeyler yazdı. Bir şeyler kurdu. Gerçektne normal karşılıyorum. Ama benim ne dediğim önemli.

Mutlu musun? Ben mutluluğu İzmir'de buldum. 25 yıllık tutmaydı bu. Bırakmam gerektiğini düşündüm. Böyle daha mutluyum. Şu an. Yeri doldurulmayacak insan yok.Temmuz başında kararı verdim. Çok nettim. Doğan abi inanmadı. Ayın 20'sinden sonra tekrar konuşalım dedi. Söyleyecek bir şeyim kalmadı. Son 3 yıldır liderdik. İki senedir. reytinglere bakmıyordum.Kendimi tekrar ediyordum. Bıktım yani. Rekabetsiz olmak rakipsiz olmak insanı boşluğa düşürüyor. Rakip arıyorsunuz kendinize yok. Size yetişemiyor. En yakın rakibinize fark atmışsınız."

NE OLMUŞTU?

FOX TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk dün Fatih Portakal ayrılığına ilişkin açıklamada bulunmuştu

FOX TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, Fatih Portakal'ın ayrılığına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yarın Fatih Portakal son kez FOX TV'ye çıkıyor, daha doğrusu konuk oluyor. Selçuk Tepe ile FOX Ana Haber'de hem Fatih Portakal hem ben konuk olacağız. Türkiye yarın çok şık bir bayrak değişimi izleyecek. Fatih orada anlatacak neden ayrıldığını.

İktidar, FOX yönetimine ve Fatih'e baskı yaptı ve yolları ayırma kararı aldılar diyorlardı. İktidar, Fatih Portakal'a para verdi iddiası vardı. Doğan Şentürk yol verdi, engellemek istemedi iddiaları vardı. Korktu kaçtı diyen de var. Bunlar çok komik...

Fatih Portakal kendi öznel nedenleri dolayısıyla bırakma kararı aldı. Ben, yayın yönetmeni olarak zamansız, gereksiz buluyorum.

2 ay boyunca Fatih Portakal'ı ikna etmek için uğraştık ama saygı duymalıyız. Önce insanız sonra gazeteci... Elbette zamansız ve yersiz buluyorum, çok başarılı, çok zirvede."

23 Ağustos Pazar günü FOX TV'nin başarılı haber sunucusu Fatih Portakal'ın görevinden istifa ettiği duyulmuştu. FOX'un Haber Koordinatörü Doğan Şentürk, Portakal'ı kararından vazgeçirmek için ikna etmeye çalışsa da başarılı olamamıştı.

Fatih Portakal istifasına ilişkin olarak Doğan Şentürk'e "Ben artık yoruldum. Kendimi tekrarlamaya başladım. Artık gazetecilik yapmayacağım emekli olmak istiyorum" demişti.

FOX TV, çıkan haberler sonrası kanaldan ayrılacağı iddia edilen Fatih Portakal'a ilişkin olarak yazılı açıklama yapmıştı. Açıklamada Portakal'ın ayrılığı doğrulanmıştı.

FOX TV'nin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada,"2010 yılından beri kanalımızda FOX Ana Haber bülteni sunuculuğu görevini yürüten ve FOX ekranlarından milyonlara ulaşarak Türk televizyon tarihine geçen rekor başarılarda önemli katkıları olan değerli ekip arkadaşımız Fatih Portakal, görevini bırakma kararı aldığını ve emekli olma isteğini kanal yönetimimize iletmiştir." ifadelerine yer verilmiişti.

Açıklamanın devamında, Fatih Portakal'ın görev süresince FOX'un en önemli değerlerinden biri olduğu belirtilerek,"Aldığı karara saygı duymakla birlikte, çok sevdiğimiz bir çalışma arkadaşımıza veda ediyor olmaktan dolayı üzgün olduğumuzu belirtmek isteriz. İzleyicimize objektif ve doğru haber sunma politikası doğrultusunda; samimiyet, açık sözlülük ve cesaretle sunduğu haberler takdirle izlenmiştir. Bugüne kadarki tüm katkıları için kendisine teşekkür ediyor, yeni yaşamında mutluluk diliyoruz." denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Doğan Şentürk yönetimindeki FOX Haber bugünden sonra da aynı çizgide, etik gazetecilik ilkelerini en ön planda tutarak doğru ve objektif haber politikasına devam edecektir.

Konuyla ilgili yazılı basın, görsel basın ve sosyal medyada yayılan spekülatif ve yanıltıcı yorumlar için tüm kamuoyunda hassasiyet göstermelerini ve yaptığımız bu açıklama dışındaki yorumlara itimat etmemelerini rica ederiz."

SELÇUK TEPELİ KİMDİR?

Selçuk Tepeli, ulusal ve uluslararası gazetecilik alanında 20 yıllık deneyime sahip bir medya uzmanıdır. 2018'in ortalarına kadar Habertürk gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni ve daha sonra Habertürk haber ağı, 2020 yılına kadar Türkiye'nin en büyük televizyon haber odalarından birine liderlik ediyor. Selçuk, geçmişte Newsweek's Turkish edition ve Aktüel gibi yüksek profilli haber dergilerinin Genel Yayın Yönetmeni olmuştur.

Kariyeri boyunca çok sayıda gazetecilik Ödülü kazanan takımlara liderlik eden Selçuk, ünlü Türk ve uluslararası isimlerle röportajlar yaptı, 40'tan fazla ülkeye düzinelerce resmi başkanlık gezisi izledi. Sık sık Türk haber yayınlarında siyasi yorumcu olarak yer alıyor ve geçmişte güncel olaylar şovlarına ev sahipliği yapıyor. Selçuk, basılı, dijital ve televizyon gibi çeşitli medya platformlarında deneyime sahiptir. İstanbul'daki Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler ve Fransa'daki Science Po Rennes'de okudu. Türkçe, İngilizce, İspanyolca ve Fransızca bilmektedir.

1974 senesinde İstanbul doğdu.

Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümünü bitiren Selçuk Tepeli, IEP Rennes’de Avrupa Birliği Avrupa’da Sınırlar ve Kamu Hareketleri mastırını yaptı.

Aynı okulda Yazılı Basın Yönetim ve Hukuku mastırını da tamamlayan Selçuk Tepeli, şu görevlerde bulundu: Aktüel ve Newsweek Türkiye dergisi yayın yönetmenliği, Habertürk yayın danışmanlığı, Gazete Habertürk Hafta Sonu ekleri genel yayın yönetmeni görevlerini icra etti.

Habertürk TV’de Ceyda Karan’la beraber Eksen isimli uygulaması yapan Selçuk Tepeli, Fatih Altaylı'nın vazifiyeti bırakmasından snora Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği vazifiyetinde getirilmişti.