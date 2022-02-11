FOX TV'nin siyasi tartışma yaratan eğlence programı Maske Kimsin Sen neden bitti? Jüri üyesi Alican Yücesoy açıkladı! Yüzde 50 - 50​​​​​​​

Kısa bir süre önce FOX TV'de ekranlara gelen, Maske Kimsin Sen'in erken final olacağı söylentileri gündemi sarsmış ve fenomen programın hayran kitlesi bu iddiaların gerçek olup olmadığını araştırmaya başlamıştı.

TARTIŞMALAR YARATTI

Bu gelişmelerin ardından yapımcı Fatih Aksoy'un programın reyting kaynaklı artık devam edemeyeceğini belirtmesi üzerine tüm bu iddialar doğrulanmıştı. Sunuculuğunu Tansel Öngel'in yaptığı ve jüri koltuğunda Alican Yücesoy, Melis Sezen, Eda Ece ve Doğu Demirkol'un oturduğu programda format gereği takılan maskeler eleştiri konusu olmuştu.

YÜZDE 50 REYTİNG YÜZDE 50 SİYASİ

Kimsenin ummadığı şekilde final yapan Maske Kimsin Sen programının jürisi Alican Yücesoy ise katıldığı bir ödül töreninde yarışmanın neden bittiğini açıkladı. Yücesoy, yarışmasının bitmesinin yüzde 50'lik nedeni olarak izlenmemesini diğer yüzde 50'lik kısmının ise yarışmanın siyasi ortamlara taşınmasının olduğunu ifade etti.

Öte yandan, yarışmayla ilgili daha önce Cumhurbaşkanının imzasıyla Resmi Gazete’de genelge yayınlanmış ve “Toplumun temel değerlerine aykırı unsurlar taşıdığı” ve bunların “yıkıcı etkileri”ni bertaraf etmek için gerekli adımların atılacağı belirtilmişti.

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Buna göre yarışmanın 9. bölümde final yapacağı ortaya çıktı.