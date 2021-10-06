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Föy ne demek, TDK'ya göre Föy kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Föy kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Föy ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Föy nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Föy kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Föy ne demek, TDK'ya göre Föy kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Föy ne demek? Föy TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi föy kelimesi. Peki föy ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre föy nedir, föy kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Föy kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Föy kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ne demek

FÖY NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Föy kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Föy kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre föy kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kısa bilgileri içeren belge

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