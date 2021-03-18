Francesco Farioli kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün İtalyan Teknik Direktör Francesco Farioli ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. Peki Francesco Farioli kimdir? Nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar...

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Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün İtalyan Teknik Direktör Francesco Farioli ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. Peki Francesco Farioli kimdir? Nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar... FRANCESCO FARIOLİ KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA? Francesco Farioli 10 Nisan 1989 yılında İtalya, Firenze'de dünyaya geldi. Francesco Farioli, İtalyandır. Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük İtalyan Teknik Direktör Francesco Farıoli ile anlaşmaya vardı. Şenol Can ile yolları ayıran İstanbul ekibi, İtalyan çalıştırıcı Francesco Farioli ile anlaşma sağladı. Farioli Alanyaspor'da yardımcı antrenörlük görevi yapıyordu. Berkem Temizel Gece Editörü teknik direktörFrancesco Farioli