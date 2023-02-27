Frank Ysique kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frank Ysique Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Frank Ysique adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Frank Ysique Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Frank Ysique 20 Haziran 1996 tarihinde Callao şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Frank Joseph Ysique Alguedas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Frank Ysique Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ballon Investments yapmaktadır. Frank Ysique, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universidad César Vallejo futbol takımında oynamaktadır. Universidad César Vallejo takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Frank Ysique'nin Universidad César Vallejo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Frank Ysique Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/frankling8/

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Frank Ysique Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Frank Ysique isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Frank Ysique Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Frank Ysique futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2016 yılında Sport. Cristal

10 Ocak 2019 yılında César Vallejo

31 Aralık 2020 yılında Sport. Cristal

1 Ocak 2021 yılında César Vallejo

Frank Ysique Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Frank Ysique şuan Universidad César Vallejo takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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