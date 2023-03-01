Frankie Raymond kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frankie Raymond Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Frankie Raymond adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Frankie Raymond Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Frankie Raymond 18 Kasım 1992 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Frankie John Raymond şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Frankie Raymond Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Dulwich Hamlet futbol takımında oynamaktadır. Dulwich Hamlet takımına 10 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Frankie Raymond'nin Dulwich Hamlet ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Frankie Raymond Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Frankie Raymond futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2010 yılında Reading U21
1 Aralık 2010 yılında Horsham
1 Ocak 2011 yılında Reading U21
1 Şubat 2011 yılında Basingstoke
31 Mayıs 2011 yılında Reading
3 Ağustos 2011 yılında Eastleigh
30 Eylül 2011 yılında Reading U21
27 Ekim 2011 yılında Hungerford
1 Kasım 2011 yılında Reading U21
1 Temmuz 2012 yılında Kulüpsüz
5 Eylül 2012 yılında FC Gillingham
19 Ekim 2012 yılında Eastbourne
1 Temmuz 2014 yılında FC Dag & Red
14 Kasım 2014 yılında Eastbourne
14 Şubat 2015 yılında FC Dag & Red
2 Temmuz 2017 yılında Bromley
1 Temmuz 2021 yılında Boreham Wood
10 Temmuz 2022 yılında Dulwich Hamlet
Frankie Raymond Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Frankie Raymond şuan Dulwich Hamlet takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.