Frankie Terry kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frankie Terry Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Frankie Terry adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Frankie Terry Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Frankie Terry 30 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Frankie Terry Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Frankie Terry, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Chelmsford City futbol takımında oynamaktadır. Chelmsford City takımına 30 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Frankie Terry'nin Chelmsford City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Frankie Terry Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Frankie Terry futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Colchester U18
1 Temmuz 2022 yılında Colchester U21
30 Eylül 2022 yılında Chelmsford
31 Mayıs 2023 yılında Colchester U21
Frankie Terry Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Frankie Terry şuan Chelmsford City takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.