Fransa bisiklet turundaki kazaya neden olan kadın tutuklandı!

Bisiklet yarışı kategorisinde dünyanın en prestijli organizasyonu olan Fransa bisiklet turunun ilk etabında büyük bir kaza meydana geldi. Açtığı pankartla kazaya sebep olan kadın olay yerini terk etmişti. Olaydan sonra arama çalışmalarını yürüten emniyet mensupları kadının gözaltına alındığını bildirdi.

HAPİS CEZASI ALABİLİR

Fransa basınında yer alan haberlere göre kazaya sebebiyet veren kadın 1 yıla kadar hapis ve para cezası ile karşı karşıya kalabilir. Olayla ilgili açıklama yapan Brest Bölgesi savcısı Camille Miansoni "Çok sayıda görgü tanığıyla konuştuktan sonra bir kadın gözaltına alındı. İncelemelerimizi ve sorgulamamızı sıkı yapmamız gerekiyor. Sorgusundan söz konusu kadının Alman olduğunu anladık." ifadelerini kullandı.

50'den fazla sporcunun karıştığı kazada yaralanan ve hastaneye kaldırılan DSM sporcusu Jasha Sütterlin'in tura devam edemeyecek şekilde yaralandığı ve Fransa Bisiklet Turu'ndan çekildiği açıklanmıştı

Hastaneye götürülerek kontrolleri yapılan Sütterlin'in vücudunda kırık olmadığı bildirildi.